على طريقتها الخاصة.. رانيا محمود ياسين تحتفل بعيد ميلاد نجلها "آدم” (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة رانيا محمود ياسين، بعيد ميلاد نجلها آدم محمد رياض، من خلال فيديو شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



رسالة رانيا محمود ياسمين لنجلها في عيد ميلاده





وهنأت رانيا نجلها قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي يا حبيبي يا رجل بارك الله فيك يا ابني العزيز، في هذا اليوم الخاص، بينما تحتفل بعام آخر من حياتك، أريد أن أتوقف لحظة للتعبير عن عمق حبي وإعجابي بك، منذ اللحظة التي جئت فيها إلى هذا العالم، جلبت فرحا وهدفا لا يقاس لحياتي اليوم، بينما أنظر إلى الشخص المذهل الذي أصبحت عليه، لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا لأدعوك ابني".



وتابعت: "في هذا اليوم، أريد أن أشكرك على كونك الابن المذهل الذي أنت عليه. شكرا لك على الضحك والعناق والذكريات الثمينة التي لاتعد ولا تحصى التي شاركناها، لقد جلبت الكثير من الحب والفرح إلى حياتي، وأنا ممتنة إلى الأبد لكوني والدتك".





وأكملت: "بينما تطفئ الشموع وتتمنى أمنية اليوم، أعلم أن أمنيتي لك بسيطة ولكنها عميقة، أتمنى أن يكون طريقك مليئا بالسعادة والوفاءوالفرص التي لا حدود لها".





وختمت حديثها: "عيد ميلاد سعيد يا ابني الغالي. أنت محبوب بشكل لا يمكن قياسه مع كل حبي أمك".





آخر أعمال رانيا محمود ياسين

يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين، هو مسلسل إنحراف والذي عرض في رمضان 2022، وضم بطولة روجينا، أحمد صفوت، سميحةأيوب، لوسي، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى شهيب وإخراج رؤوف عبد العزيز.