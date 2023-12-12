نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آدم يتصدر تريند يوتيوب بأغنيته الجديدة "قرار صعب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المطرب اللبناني آدم تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد يوم من طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان “قرار صعب” عبر قناته الرسمية على التطبيق.





تفاصيل أغنية قرار صعب





وأغنية قرار صعب من كلمات الشاعر عماد الأسعد، والملحن سليم جباعي، والموزع الموسيقى جيمي حداد، والمخرج دان حداد.





كلمات أغنية قرار صعب قرار صعب



ابقى أو انسحب

اكذب إذا قلت

بعدني ما احب

قلبي بحبا يدق

بس من اشوفه اكتئب

حرق سنين العمر

حرقها بغدر وكذب

حبيته وبكل صدق

وعطيته حب من الصفر

لكن اللي فيه طبع الغدر

تهون عليه عشرة عمر

وليه الغدر

عمري ما قصرت

لا عليهم قسيت

ولا حبي غيرت

كنت إذا اشتاق

اقطف من السما نجمه

وعلى قد الشوق

صارت هالسما عتمه

حبيته وبكل صدق

وعطيته حب من الصفر

لكن إليي فيه طبع الغدر

تهون عليه عشرة عمر





آخر أعمال آدم الغنائية

وطرح آدم مؤخرًا آخر أعماله الغنائية بعنوان “بس بحبك”، وهي من كلمات وألحان رامي شافعي وتوزيع موسيقي عمر صباغ، وإخراج دان حداد.





كلمات أغنية بس بحبك





فيك كل الإشيا يلي حبيتا

وكل الإشيا يلي كرهتا

إنت وقت ضايع غلطة بألف غلطة

ياريت هربت بأول لحظة

بحبك

بكرهك بنفس الوقت

ما بعرف

شو بدي أنا بالظبط

ما بنكر

قلبي معلق بحدا

أناني أخوت بيغار

بس بحبك

وصعبة إقدر إبعد عنك

إنسى كل شي حلو بيني وبينك

بس لازم إدفن قلبي وهالمحبة

نقي حالي وأبعد عنك

بدي إهرب إطلع منك

بس بلاك أنا عم جن

لنبرة صوتك.. طريقة حكيَّك

ولمشاكلنا عم حن

بحبك

بكرهك بنفس الوقت

ما بعرف

شو بدي أنا بالضبط

ما بنكر قلبي معلق بحدا

أناني أخوت بيغار

بس بحبك

وصعبة إقدر إبعد عنك

إنسى كل شي حلو بيني وبينك

بس لازم أدفن قلبي وهالمحبة

نقي حالي وأبعد عنك