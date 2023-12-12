سحر رامي: ظهورى في الإعلانات هو الذي صنع شهرتى الحقيقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 08:26 صباحاً - روت الفنانة سحر رامي خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة dmc كواليس اختيارها للمشاركة في الفوازير، التي قدم النجم الراحل سمير غانم فيها شخصية "فطوطة" الشهيرة.

وقالت سحر رامي إن ترشحيها للمشاركة في الفوازير كان بواسطة مصمم الرقصات الفنان حسن عفيفي، لكنها لم تكن الترشيح الأول.

وأضافت: "معرفتي بهناء الشوربحي ومحمد صبحي وحسن عفيفي قديمة من أيام الباليه، وأول سنة سمير غانم قدم فطوطة عملت جزء صغير في التتر، وكانت رقصة لذيذة كل الناس قالوا عنها هايلة، وفي السنة الثانية اشتركت في بعض الحلقات".

وتابعت: "في السنة الثالثة سمير كان عايز بطلة مستديمة، وأنا كنت الترشيح العاشر، لكن كل النجمات اللي اتعرضت عليها المشاركة رفضوا، وأنا الوحيدة اللي وافقت ونجحت".

أوضحت سحر رامي أنها شاركت في عدد من الإعمال الفنية في بدايتها كممثلة، لكن ظهورها في الإعلانات هو الذي صنع شهرتها الحقيقة قائلة: "الإعلانات عملت لي شهرة جامدة جدا، وخاصة إعلان الشراشيب، ومن إعلان الشراشيب حسين الإمام إتجوزني".

وأكملت: "كنت بدأت أمثل، وأول حاجة كانت مع محمد صبحي، وبعدها مع فؤاد المهندس، لكن مفيش حد كان عارف اسمي".

يذكر أن سحر رامي مبتعدة عن التمثيل منذ فترة طويلة، وكان آخر أعمالها مسلسل "رحيم" الذي عرض عام 2018، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، ومحمد هشام عبية، إخراج محمد سلامة، وبطولة ياسر جلال، محمد رياض، نور اللبنانية، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، بمشاركة ضيف الشرف أحمد السقا ومجموعة من النجوم.