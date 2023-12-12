العريان: التكلفة الإنتاجية لفيلم ”ولاد رزق 3” تصل لـ 8 ملايين دولار

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 08:26 صباحاً - كشف المخرج طاق العريان تفاصيل الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق3»، وتحدث عن التكلفه الانتاجية للعمل ، وذلك من خلال تصريحات تلفزيونية .

قائلًا: "إن التكلفة الإنتاجية للفيلم تصل إلى 8 ملايين دولار".

ومن المقرر طرح فيلم ولاد رزق 3 ضمن أفلام موسم صيف 2024 بالسينمات العربية، وانتهى مؤخرًا صلاح الجهيني من كتابة فيلم ولاد رزق 3، ويضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم: أحمد عز، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ريم مصطفى، إياد نصار، ماجد الكدواني، آسر ياسين وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من إخراج طارق العريان.

فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024