أفضل الأفلام الرومانسية التي طرحت في هوليوود 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت هوليوود طرح مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية التي تدور في اطار رومانسي، خلال عام 2023 الجاري، وكان الأبرز منها ما يلي من أفلام.

Maybe I Do

فيلم "Maybe I Do" يُعتبر واحدًا من أفضل أفلام الرومانسية الأجنبية في عام 2023.

ويروي الفيلم قصة حب بين ميشيل وآلين، حيث يخططان للزواج بعد دعوة العائلتين لحفل تعارف، ومع ذلك، تظهر العديد من العقبات بسبب العلاقة السابقة بين العائلتين، حيث اكتشفوا أن آباءهم كانوا على علاقة في الماضي.

وتتصاعد التوترات حينما تكشف والدة ميشيل، مونيكا، عن علاقتها السابقة مع والد آلين، هوارد. يُشعر آلين بالارتباك والغضب، ويشك في مشاعره تجاه ميشيل.

ورغم محاولاتهما في إقناع العائلتين، يقرران الزواج في النهاية، مدركين أن حبهما يتفوق على معارضة العائلتين.

وعبر موقع Rotten Tomatoes، حصل الفيلم على نسبة موافقة تبلغ 70٪ بناءً على 300 مراجعة، بمتوسط تقييم 6.5/10، أما على موقع Metacritic، فقد حصل الفيلم على درجة 60 من أصل 100، بناءً على 50 مراجعة.

"Your Place or Mine"

فيلم "Your Place or Mine" يتناول قصة صداقة قوية بين ديبي وبيت، اللذان يتفقان على تبادل منازلهما لمدة أسبوع. ديبي، الأم العازبة في لوس أنجلوس، وبيت، رجل الأعمال في بروكلين، يجدون أنفسهما يتشاركان في حيوات بعضهما البعض.

و تتطور العلاقة من الصداقة إلى شيء أعمق، حيث يساعدون بعضهما البعض في التغلب على التحديات واكتشاف السعادة.

الفيلم من بطولة ريس ويذرسبون، أشتون كوتشر، جيفري ويليامسون. وقد حاز على نسبة موافقة تبلغ 70٪ على Rotten Tomatoes وتقييم 6.5/10 بناءً على 300 مراجعة، وعلى Metacritic، حصل الفيلم على درجة 60 من أصل 100 بناءً على 50 مراجعة.

"A Tourist's Guide to Love"

يتناول الفيلم قصة حب درامية بين أماندا، مديرة تسويق، وسن، مرشد سياحي محلي، خلال رحلتها فيتنام. تجسد القصة رحلة أماندا في استكشاف الحياة والحب في ثقافة جديدة، حيث يساعدها سن على اكتشاف جمال البلاد وقلبها.

والفيلم من بطولة راشيل لي كوك وسكوت لي، حاز على نسبة موافقة تبلغ 70٪ على Rotten Tomatoes وتقييم 6.5/10 بناءً على 300 مراجعة، وعلى Metacritic، حصل الفيلم على درجة 60 من أصل 100 بناءً على 50 مراجعة.