هذه كانت أفضل أفلام رعب طرحت في هوليوود خلال 2023

أحمد جودة - القاهرة - شهدت صناعة السينما في هوليوود خلال عام 2023 الجاري، مجموعة مميزة من الأعمال السينمائي الرعب، والتي اثرت صناعة هذا النوع من الأعمال خلال العام.

وفيما يلي، تشكيلة لأبرز أفلام الرعب التي طرحت هذا العام، وفق تقييمًا الخبراء بعدد من المواقع البارزة المتخصصة.

Saw X

أحد أبرز أفلام الرعب الأجنبية في 2023، يأتي "Saw X" كتكملة لأحداث الأفلام السابقة "Saw I" و "Saw II".

و تقوم القصة برحلة جون كرامر، الملقب بـ "الجيسو كيلر"، الذي يسافر إلى المكسيك لإجراء عملية جراحية خطيرة لعلاج مرض السرطان.

و يتبين له أنه قد تم خداعه من قبل مجموعة من المحتالين، ومن هنا تنطلق سلسلة من الأحداث المثيرة. الفيلم من بطولة توبين بيل، شوني سميث، بيل هاموند، وتوم فيلتون.

و حاز الفيلم على نسبة 60٪ على Rotten Tomatoes و55 من 100 على Metacritic.

M3GAN

يعتبر "M3GAN" واحدًا من أكثر أفلام الرعب رعبًا في 2023، حيث تروي القصة قصة جيما، مهندسة روبوتات، التي تصمم دمية آلية تسمى "ميغان" لتكون رفيقة للأطفال.

و يأتي التحول المفاجئ في تصرفات "ميغان" بشكل غير متوقع، مما يشكل تهديدًا لحياة الطفلة كادي. بطولة أليسون ويليامز وصوت جينا دافيس وفيوليت ماكجرو.

Skinamarink

يعد "Skinamarink" من أفلام الرعب الأقوى والأكثر إثارة، حيث يتبع القصة اختفاء والدَيْن وانتقال الأطفال إلى عالم غامض.

ويتعرض أبطال الفيلم لشخصيات غريبة وأحداث غامضة، ويجدون أنفسهم في مواجهة مصير غير متوقع،حاز الفيلم على نسبة 50٪ على Rotten Tomatoes و46 من 100 على Metacritic.

Infinity Pool

يعتبر "Infinity Pool" من بين أفضل الأفلام الأجنبية في 2023، حيث يروي قصة زوجين شابين يواجهان حادثًا صادمًا أثناء عطلتهما، حيث يُشتبه في أحدهما بارتكاب جريمة قتل.

ويجد جيمس نفسه في سلسلة من الأكاذيب والتحديات، مما يجبره على الكشف الحقيقة قبل فوات الأوان. بطولة ألكساندر سكارسجارد وميا جوث. حاز الفيلم على نسبة 80٪ على Rotten Tomatoes و70 من 100 على Metacritic.