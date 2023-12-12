نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. عاصي الحلاني يحيي حفلًا غنائيًا احتفالًا برأس السنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان عاصي الحلاني للاحتفال رأس السنة 2024 مع جمهوره في إمارة أبوظبي بالإمارات، حيث يحيي حفلًا غنائيًا كبيرًا داخل إحدى الفنادق الكبرى يوم 31 ديسمبر الجاري.



وسوف يقدم عاصي الحلاني في حفل رأس السنة تشكيلة متنوعة من أعماله الكلاسيكية والحديثة، منهم: "غالي، القرار، ادمنت هواكي، بحبك وبغار، متل الكذبة، سألوني، عذبوني، واني مارق مريت، يا ميمه، جن جنوني، فرصة عمر، ضحكة حبيبي، خليك بقلبي".



حالة نشاط فني لعاصي الحلاني

كما يعيش عاصي الحلاني، حالة من النشاط، حيث يستعد لإحياء عدة حفلات غنائية في الأيام المقبلة، احتفالًا بالكريسماس مع جمهوره في مختلف الدول العربية، حيث يُحيي حفلا ضخمًا في فندق كبير في فنزويلا يوم 22 ديسمبر، ثم يتوجه إلى سوريا لإحياء أمسية موسيقية في عيد الميلاد يوم الإثنين الموافق 25 ديسمبر الجاري.



آخر أعمال عاصي الحلاني

وفي سياق آخر، طرح النجم عاصي الحلاني مؤخرًا أغنيته الجديدة "ملهوف عليك"، على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والكليب من كلمات الشاعرة الغنائية عبير أبو إسماعيل، والملحن حسان عيسى، والموزعين الموسيقيين علي روقيا وعماد جبر، بالإضافة إلى مهندس الصوت محمد مقهور.

كلمات الأغنية

ملهوف علَيك يعني معقولة هيك.. إنتَ وحدّي عم بشتاق لك بغلي غلي.. معناها شو لو عني تغيب ولو.. بحس الروح اللي جوّة ضلوعي منّها إلي.. ها الدنيا وجودك إنت يا اللي محليها.. ما بدي عيش بدنيا إنت مش فيها.. إيدك يا روحي كل جروحي بتشفيها.. وكل الوجع بقربك كيف بحسه حِلي.. ها الدنيا وجودك إنت يا اللي محليها.. ما بدي عيش بدنيا إنت مش فيها.. إيدك يا روحي كل جروحي بتشفيها.. وكل الوجع بقربك كيف بحسه حِلي.. نعمة ع الحِل عندي أغلى من الكل.. الدّنيا حدّك حلوة زيادة وعمري حَلّيت.. بجرّب إنساك أو كفّي عمري بلاك.. كل شي فيّي عم يشتاق لك قبل ما فلّيت.. ها الدنيا وجودك إنت يا اللي محليها.. ما بدي عيش بدنيا إنت مش فيها.. إيدك يا روحي كل جروحي بتشفيها.. وكل الوجع بقربك كيف بحسه حِلي.. ها الدنيا وجودك إنت يا اللي محليها.. ما بدي عيش بدنيا إنت مش فيها.. إيدك يا روحي كل جروحي بتشفيها.. وكل الوجع بقربك كيف بحسه حِلي.. ها الدنيا وجودك إنت يا اللي محليها.. إنت مش فيها.. إيدك يا روحي كل جروحي بتشفيها.. وكل الوجع بقربك كيف بحسه حِلي.. ها الدنيا وجودك إنت يا اللي محليها.