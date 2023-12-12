نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات أحمد فهيم في برنامج "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر الفنان أحمد فهيم أنه قضى وقتًا طويلًا يأمل اسمه المعلق على لافتة على باب "الكرافان"، الذي تم تخصيصه له للمرة الأولى في إحدى مواقع التصوير الخارجية.



وأشار أحمد فهيم، خلال لقاؤه في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc، أنه كان يحلم بأن يصبح له مكان لتغيير ملابسه، حيث كان يتنقل دائمًا بحقيبته، مُضيفًا: "كان لدي عدة أحلام، وكان أولها أن يكون لي مكان خاص لتغيير الملابس خلال جلسات التصوير، حيث كنت أتنقل بشنطة ملابسي وأغيرها في أماكن غير مناسبة."



“طاقة نور” يحقق حلم أحمد فهيم



وأضاف: "تحقق هذا الحلم في مسلسل 'طاقة نور' بالتعاون مع الأستاذ هاني سلامة والمخرج رؤوف عبد العزيز، وكانت لحظة فرحة انتظرتها طويلًا، حيث وقفت أمام الكرافان لأرى اسمي وأتذكر".



تحقيق حلم آخر لـ أحمد فهيم



وفيما يتعلق بحلم آخر، فقد أنه كان يحلم بأن يرى صورته على بوستر العمل، وقد تحقق هذا الحلم مؤخرًا، قال أحمد فهيم: "كان الحلم الآخر أن أرى اسمي على تتر العمل وصورتي على الأفيش، وبفضل الله، تحقق هذا الحلم في مسلسل 'جعفر العمدة'".

مشاركة أحمد فهيم في فيلم "السيستم"

وفي سياق آخر، يشارك الفنان أحمد فهيم، حاليًا في فيلم “السيستم”، وهو بطولة النجم أحمد الفيشاوي، ويظهر خلال الأحداث كضيف شرف ويجسد دور رجل أعمال.

من هم أبطال فيلم “السيستم”؟

تدور أحداث فيلم “السيستم” في إطار كوميدي إجتماعي،وهو من بطولة عدد من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي،طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

آخر أعمال أحمد فهيم

وشارك الفنان أحمد فهيم، مؤخرًا في دراما رمضان الماضي بمسلسل "جعفر العمدة"، وحقق من خلال دور "سيد" شقيق النجم محمد رمضان، نجاحًا كبيرًا.

طاقم عمل مسلسل "جعفر العمدة"



المسلسل من بطولة محمد رمضان، وشارك فيه زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مى كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، إحسان الترك.