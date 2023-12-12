18 ديسمبر.. موعد عرض مسرحية "السندباد" بموسم الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الشركة المنظمة لفعاليات موسم الرياض عن موعد عرض مسرحية "السندباد" للنجم كريم عبدالعزيز، ومن المقرر عرض المسرحية يوم الاثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري على مسرح بكر الشدي داخل بوليفارد سيتي ضمن موسم الرياض.

البوستر الدعائى الأول لمسرحية السندباد

يذكر أن الصفحة الرسمية لفعاليات موسم الرياض، طرحت البوستر الدعائى الأول لمسرحية السندباد استعداد لعرضه يوم 18 من شهر ديسمبر القادم على مسرح محمد العلي.

نجوم مسرحية السندباد

يشارك في بطولة مسرحية “ السندباد ” كل من: كريم عبد العزيز ونيللي كريم وبيومي فؤاد وشيماء سيف ومصطفى خاطر.



تفاصيل شخصية كريم عبدالعزيز في مسرحية السندباد

ويُجسد كريم عبد العزيز خلال مسرحية “ السندباد ” شخصية "عمر أبو الهول" وأثناء هروبه من المعلم سنوسي يختبئ في مقبرة قديمة يجد فيها سلسلة تعود به إلى زمن السندباد ينتحل عمر شخصيته وكأنه سندباد العائد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة ليعيش عمر حياة السندباد ومغامراته وبطولاته حتى يكتشف سر العودة لزمنه الحالي ولكن هذه المغامرة غيرت الكثير في عمر.

كريم عبد العزيز يواصل تصوير مسلسل الحشاشين

علي جانب آخر، يواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير مسلسله الرمضاني الجديد الحشاشين برفقة المخرج بيتر ميمي حيث اوشكت أسرة المسلسل علي الانتهاء من تصوير بعض المشاهد الخارجية للمسلسل بصحراء الفيوم.

ويتبقي لأبطال العمل يومان للانتهاء من تصوير عدد من المشاهد هناك.

وتدور قصة مسلسل “الحشاشين”، حول جماعة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباحي، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

وترجع الحقبة الزمنية للمسلسل إلى القرن الحادي عشر حول البطل حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين الذي يقوم بدوره الفنان كريم عبدالعزيز، ويروي العمل تفاصيل حدثت فى تلك الحقبة الزمنية عن أباطيل وأبطال من وحي التاريخ من تأليف الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة