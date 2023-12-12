تعرف على سبب تصدر دنيا عبد العزيز التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة دنيا عبد العزيز ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حلت ضيفة في برنامج «في العمق» مع الإعلامي شلتوت، وكشفت عن العديد من الأسرار والتفاصيل عن حياتها الشخصية والفنية، ومنها الحديث عن ابنتها المتوفية، ووالدتها الراحلة، وكيف أنها ما زالت محتفظة بمقتنياتها كما هي، فضلا عن حديثها عن تعرضها للتهديد بتشويه وجهها.

وتحدثت دنيا عبد العزيز حول زواجها خلال اللقاء قائلة إن زوجها مصطفى يعرف كل شئ عنها، وكان صديقها المقرب قبل زواجهما، لافتة أنه لم يكن لديها أي شروط سوى أن تجلس مع والدتها في نفس المنزل، قائله: «مكتبتش قايمة، أتكسف أتكلم في الحاجات دي، ونقعد نكتب شوك وسكاكين، لكن كتبت مؤخر، ومقدم، وكنت عايزة بس شبكة محترمة».

دنيا تتحدث عن والدتها الراحلة

واوضحت دنيا عبدالعزيز علاقتها بوالدتها: «مصدر سعادتي أي شئ يمكن أن أقدمه لأمي، أشعر بأنني أفيدها بعد رحيلها، وكانت أمي تعرف أكبر سر في حياتي، يليها زوجي مصطفى، ومبقاش عندي نقطة ضعف، بس بشكل عام الناس العواجيز بيأثروا فيا».

أحدث أعمال دنيا عبد العزيز

ومن ناحية اخري، تشارك الفنانة دنيا عبد العزيز في الجزء الرابع من مسلسل المداح، مع الفنان حمادة هلال، خالد سرحان، خالد زكي، لوسي، أحمد ماهر، هبة مجدي، رانيا فريد شوقي، محمد رياض، محمود عامر، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج، وآخرين، وكان آخر أعمال دنيا عبدالعزيز، هو مسلسل "المداح" الجزء الثالث الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، وتدور أحداثه حول الشيخ صابر الذي يقع في حرب مع عالم الجن ويحاول خلال أحداث العمل حماية نفسه وعائلته منشرهم.

آخر أعمال دنيا عبدالعزيز

ويذكر ان آخر أعمال دنيا عبدالعزيز هو مسلسل "المداح" الجزء الثالث الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، وتدورأحداثه حول الشيخ صابر الذي يقع في حرب مع عالم الجن ويحاول خلال أحداث العمل حماية نفسه وعائلته من شرهم، ويشارك في بطولة العمل بجانب حماده هلال كلٱ من دنيا عبدالعزيز، هبه مجدي، خالد سرحان، حنان سليمان، خالد زكي، يسرا اللوزي،تامر شلتوت، محمد عز، رانيا فريد شوقي، عبدالعزيز مخيون، عصام السقا، وغيرهم، ومن إخراج أحمد سمير فرج.