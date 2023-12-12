بعد تصدرها التريند.. تصريحات دنيا عبد العزيز في برنامج «في العمق»

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة دنيا عبد العزيز ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حلت ضيفة في برنامج «في العمق» مع الإعلامي شلتوت، وكشفت عن العديد من الأسرار والتفاصيل عن حياتها الشخصية والفنية، ومنها الحديث عن ابنتها المتوفية، ووالدتها الراحلة، وكيف أنها ما زالت محتفظة بمقتنياتها كما هي، فضلا عن حديثها عن تعرضها للتهديد بتشويه وجهها.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية تصريحات دنيا عبد العزيز في برنامج «في العمق» مع الإعلامي شلتوت..

وتحدثت دنيا عبدالعزيز للمرة الأولى، عن حقيقة خلافها مع الفنان أمير كرارة، قائلة: «لا يوجد خلاف مع أمير كرارة نهائيًا، ومن أكتر المسلسلات التي أحبها له «حواري بوخاريست» الذي جمعني معه»، وحول زواجها قالت إن زوجها مصطفى يعرف كل شئ عنها، وكان صديقها المقرب قبل زواجهما، لافتة أنه لم يكن لديها أي شروط سوى أن تجلس مع والدتها في نفس المنزل: «مكتبتش قايمة، أتكسف أتكلم في الحاجات دي، ونقعد نكتب شوك وسكاكين، لكن كتبت مؤخر، ومقدم، وكنت عايزة بس شبكة محترمة».

دنيا تتحدث عن والدتها الراحلة وابنتها المتوفية

وعن علاقتها بوالدتها أوضحت «دنيا»: «مصدر سعادتي أي شئ يمكن أن أقدمه لأمي، أشعر بأنني أفيدها بعد رحيلها، وكانت أمي تعرف أكبر سر في حياتي، يليها زوجي مصطفى، ومبقاش عندي نقطة ضعف، بس بشكل عام الناس العواجيز بيأثروا فيا»، تحدثت لأول مرة عن قصة ابنتها المتوفية «جودي»، وقالت أنها مازالت محتفظة بغرفتها كما هي، وبمتعلقاتها الشخصية مثل «توكة شعرها»، وكشفت أنها محتفظة بملابسها وبقايا شعرها، وأنها الوحيدة التي تنظف غرفة ابنتها، ولا تسمح لأحد أن يدخل غرفة ابنتها سواها والأشخاص الذين كانت تحبهم إبنتها بدرجة كبيرة ليقرأوا لها الفاتحة، أحيانا تخرج من منزلها في حالة نفسية سيئة، فتحدث تفاصيل صغيرة لها تجعلها في حالة سعادة وارتياح مثل أن تري اسم إبنتها في أي مكان.

دنيا عبدالعزيز: «المداح» من أفضل الأعمال اللى شاركت فيها

كما تحدثت دنيا عبدالعزيز عن دورها في مسلسل «المداح» قائلة: «دور «منال» به نقلات كثيرة، وتغيرت على مدار أجزائه، خالد سرحان «ده حبيبي»، ورانيا فريد شوقي عملت دور عظيم، الحمدلله مسلسل «المداح» كله على بعضه من أصغر حد لأكبر حد، بحبه من قلبي، وبشتغل من وأنا عندي 10 سنين، وأكتر كواليس استمتعت بها هي كواليس المداح».

دنيا تتحدث عن بداية مشوارها

قالت دنيا أنها كانت مغرمة بالفن، فكانت ترقص، وتغني، وتقلد الفنانين، وتتابع فوازير شريهان، أصدقاء والدتها من الوسط الفني مثل الفنان سميرغانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، والمخرج الكبير عاطف سالم كانوا يرون أنها موهوبة وبها شئ مميز، فرشحتها الفنانة دلال عبدالعزيز لدور في فيلم بسبب موهبتها، التمثيل والنجومية في سن صغير لا يحدث مشاكل لأن ذلك يرجع لنفسية الطفل، وقالت أن النجومية جعلتها تحس بالمسؤولية أكثر وأعطتها ثقة بنفسها بشكل كبير لأنها كانت تعمل في العاشرة من عمرها.

آخر أعمال دنيا عبدالعزيز

ويذكر ان آخر أعمال دنيا عبدالعزيز هو مسلسل "المداح" الجزء الثالث الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، وتدورأحداثه حول الشيخ صابر الذي يقع في حرب مع عالم الجن ويحاول خلال أحداث العمل حماية نفسه وعائلته من شرهم، ويشارك في بطولة العمل بجانب حماده هلال كلٱ من دنيا عبدالعزيز، هبه مجدي، خالد سرحان، حنان سليمان، خالد زكي، يسرا اللوزي،تامر شلتوت، محمد عز، رانيا فريد شوقي، عبدالعزيز مخيون، عصام السقا، وغيرهم، ومن إخراج أحمد سمير فرج.