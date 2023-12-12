نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع بين وليد فواز وأحمد العوضي في 'حق عرب' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان وليد فواز عن سعادته الكبيرة بتعاقده على المشاركة في مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي سيشارك به في الموسم الرمضاني المقبل 2024، أحداث المسلسل ستشهد صراع بين شخصيته وشخصية الفنان أحمد العوضي.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار الإثارة والتشويق حول بطل العمل الذي يتعرض للعديد من المغامرات خلال أحداث العمل، ويحاول أن يخرج منها بجانب قصة عاطفية ستتناولها الأحداث.

البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد العوضى



ويسجل مسلسل "حق عرب" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد العوضى في دراما رمضان، بعدما قدم في رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" مع زوجته ياسمين عبد العزيز، من تأليف تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى



أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب مع أحمد العوضي، كلًا من: هدى المفتي، كارولين عزمي، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، وسلوى عثمان، كما يضم المسلسل أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، ووفاء مكي.

أحدث أعمال وليد فواز

وعلى جانب آخر، يُعرض حاليًا للفنان وليد فواز مسلسل العودة، والعمل من بطولة الفنان شريف سلامة، أحمد أبو زيد توفيق ومحمد فضل، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، ولاء الشريف، بسنت شوقي وتامر نبيل والعمل من إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين جمال، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي تشويقي، يدور في إطار الجدلية الأعظم عن الحب، وأن الحب أو فقدانه لا يقتل بل يجعلك بينالحياة والموت، وهو حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحثتتجدد علاقة الحب القديمة بين آدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجحعلاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب

اخر اعمال وليد فواز

ويذكر ان الفنان وليد فواز نجاحًا كبيرًا في مسلسل صوت وصورة والذي عُرض الفترة الماضية ولقي نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، والعمل من بطولة الفنانة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، ولاء الشريف، مراد مكرم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، حول رضوى التي تعمل ممرضةعند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـحنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفيعبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.