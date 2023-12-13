نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلا شيحه تلتقي أشرف زكي وتعتذر لجميع فناني مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقت الفنانة حلا شيحه اليوم الثلاثاء؛ بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ داخل مقر النقابة؛ حيث وجهت له الشكر على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين؛ مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقي لكل فناني مصر.

اعتذار حلا شيحة:

وقدمت الفنانة حلا شيحة اعتذارًا لجميع فناني مصر؛ وعلي رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة؛ خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة؛ مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

واختتمت حلا حديثها؛ أن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة؛ نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد؛ وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي.

وفي سياق آخر أثارت الفنانة حلا شيحة جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة، وتصدرت التريند بعد نبأ عودتها مرة ثانية للساحة الفنية، بعد اعتزالها عام 2021، منذ آخر أعمالها في فيلم "مش أنا"، وشطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية مؤخرًا، حيث إعلان تشريحها للمشاركة في بطولة مسلسل “ حق عرب ” مع النجم أحمد العوضي، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

أزمة حلا شيحة مع نقابة المهن التمثيلية

وبدأت أزمة حلا شيحة عندما هاجمت الفنان تامر حسني بعد طرح كليب أغنيته "بحبك" ضمن فيلم يحمل العنوان نفسه، وظهرت خلاله في مشاهد رومانسية كانت قد طلبت حذفها بعد عودتها لارتداء الحجاب، ورفض تامر حسني الاستجابة لطلب حلا شيحة، باعتبار أن حذف مشاهد من الكليب سيخل بمضمونه، لذا قررت حلا شيحة التبرؤ من العمل، وقالت في بيان آنذاك: "الفن لو بيخلينا نبعد عن ربنا يكون باطلًا وليس فنًا".

مسلسل “حق عرب”

ويذكر أن مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي شعبي، ويناقش من خلاله العديد من الصراعات، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، ويجسد أحمد العوضي خلاله دور تاجر خشب، ويمر في حياته بالعديد من المواقف الصعبة وتتوالى الأحداث في إطار الاثارة والرعب، وتقوم حلا شيحة بالبطولة النسائية أمام العوضي.

“حق عرب” يضم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم أحمد العوضي، حلا شيحة، رياض الخولي، ميريهان حسين، وفاء عامر، والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.