انت الأن تتابع خبر اللقاء الاول لاحمد فهمي وطليقته هنا الزاهد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لالتقى الفنان احمد فهمي بطليقته الفنانة هنا الزاهد، في عزاء شقيق النجم أحمد حلمي للمرة الأولى منذ اعلان انفصالهما .



وكانت هنا ظهرت الفترة الماضية في عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور والمنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، في حين أن هذا الظهور هو الأول لأحمد فهمي منذ إعلان خبر الطلاق.



يُذكر أن هنا الزاهد كانت قد أعلنت خبر طلاقها من الفنان أحمد فهمي، حيث كتبت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" قائلةً: "الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".



واحتفظت هنا بالصور التي نشرتها وجمعتها مع طليقها أحمد فهمي خلال الرحلات التي قاما بها الى بعض الدول، كما اكتفت طوال الشهور الأخيرة بنشر الدعاية لفيلمهما الأخير "مستر إكس"، وهو ما دفع عدداً من الجمهور لتأكيد أخبار الانفصال منذ فترة بشكل سرّي وعدم الإعلان عن خبر الطلاق حتى لا تكون دعاية سلبية للفيلم، وذلك بعد تداول أخبار عن خلافات عائلية بين هنا وزوجة كريم فهمي شقيق زوجها، رغم نفي الاثنين هذا الأمر بشدّة في العرض الخاص للفيلم .