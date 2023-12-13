نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سابت في أول محطة".. أول تعليق من مسلم بعد انفصاله عن ميكا البغدادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك مطرب المهرجانات الشعبية مسلم، جمهوره منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، يعد أول تعليق له بعد إعلانه خبر انفصاله عن زوجته ميكا البغدادي أمس.





وكتب مسلم في المنشور قائلا: "بعد مطلع وتظهر وتربي تسيبك في أول محطة اسد يالا في ايه”.





إنفصال مسلم وزوجته ميكا البغدادي





وكان قد أعلن مطرب المهرجانات الشعبية مسلم عن خبر انفصاله رسميًا عن زوجته ميكا البغدادي، ونشر عبر حسابه على موقع تبادلالصور والفيديوهات إنستجرام، كاتبًا: الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحبتكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن.





ويذكر أن مطرب المهرجانات مسلم قد احتفل بزفافه على المصورة ميكا البغدادي، في يناير 2022، وأنجب منها سلامة نهاية شهر نوفمبر من نفس الشهر، وحضر عدد كبير من مطربي المهرجانات والغناء الشعبي حفل زفافهم.





آخر أعمال مطرب المهرجانات الشعبية مسلم

ويذكر أن آخر أعمال مطرب المهرجانات الشعبية مسلم هي اغنية “غيرك حاول”، والتي هي من إنتاج روتانا، وإحتلت أغنية عيرك حاول المركز الأول، تخطت حاجات الـ 50 ألف مشاهدة على تطبيق يوتيوب، ويعد هذا التعاون هو التعاون الثاني بين مسلم وروتانا بعد حل الخلافات مع منتجه السابق سلطان الشن، الذي قدم شكوى في نقابة المهن الموسيقية بسبب عدم التزام مسلم ببنود التعاقد السابق بينهما،حيث طرح مسلم سابقًا أغنية قلبي بالتعاون مع روتانا.

كما طرح كليب لأغنية “قلبي”، وحصد الكليب على نسبة مشاهدة عالية نخطت حاجز النصف مليون مشاهدة، وجاءت الكلمات كالاتي: “لسه فيكو نفس تقاوحوا قلبي ليكو انا كنت فاتحه شوفتوا مني الحلو كله سبتوا قلبي في عز جرحه زودوا الضغوط اكتر مانا مضغوط وتايهفي الحياه سلمت امري انا لله.. قلبي هدوا كل اللي باقيلي قلقوني في عز ليلي انا يارب راحة البال.. قلبي زودوا الضغوط اكتر مانامضغوط وتايه في الحياه سلمت امري انا لله.. قلبي هدوا كل اللي باقيلي قلقوني في عز ليلي انا يارب راحة البال.. قلبي همشي ابعد عنكل حاجة بدعي ربي اني ارجع وافوق يارب الضحكة تعود.. قلبي كنت جنبهم في حزنهم واول واحد اتهديت انا اللي فيهم اتأذيت.. قلبيكاره كل حاجة قافل مبقاش في احساس وراح حتى الشغف اتزاح.. قلبي هدوا كل اللي باقيلي قلقوني في عز ليلي انا يارب راحة البال.. قلبي زودوا الضغوط اكتر مانا مضغوط وتايه في الحياه سلمت امري انا لله.. قلبي هدوا كل اللي باقيلي قلقوني في عز ليلي انا يارب راحةالبال.. قلبي ”.