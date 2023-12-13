نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور النبوي يشارك البوستر الرسمي لفيلم "الحريفة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان نور النبوي، البوستر الرسمي لفيلم "الحريفة" وموعد عرضه بجميع دور العرض وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

ونشر البوستر وعلق عليه قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم، خطوة كبيرة ومهمة في حياتي، مبسوط اني اخيرا بشارك معاكوا البوستر الرسمي لفيلم الحريفة".

وتابع قائلًا: "٤ يناير بجميع دور العرض في مصر و ١١ يناير في جميع الدول العربية، اتمنى يعجبكم.. إحنا الحريفة".

منشور نور النبوي

ما هي تفاصيل فيلم الحريفة؟

وتدور أحداث فيلم الحرّيفة في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة القدم الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي اضطرته الظروف لأن يصبح فردًا منها.

فيلم الحريفة هو من بطولة الفنان نور النبوي، احمد غزي، عبدالرحمن محمد، كزبرة، خالد الذهبي ونور ايهاب وبيشارك في البطولة بيومي فؤاد وظهور خاص لأحمد حسام ميدو

ومن إخراج رؤوف سيد وتأليف اياد صالح.

ما هي أعمال الفنان نور النبوي القادمة؟

يقوم الفنان نور النبوي، حاليًا بالتحضير لمسلسل جديد يحمل اسم "6 شهور" سيعرض على منصة watch it، كما تعاقد مؤخرًا على المشاركة في مسلسل "إمبراطورية م" بطولة النجم خالد النبوي، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج محمد سلامة.

ما هي آخر أعمال الفنان نور النبوي السينمائية ؟

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان نور النبوي السينمائية هي فيلم "5 جولات" الذي تم طرحه في السينمات، ويعتبر فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة أدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.

آخر أعمال الفنان نور النبوي الدرامية ؟

وفي سياق منفصل يذكر أن آخر أعمال الفنان نور النبوي الدرامية هو مشاركته في السباق الرمضاني الماضي بأكثر من عمل حيث شارك في بطولة مسلسل "الأجهر" للفنان عمرو سعد، وأيضًا قد شارك في بطولة مسلسل "الكتيبة 101".