15 ديسمبر.. حكيم يحيي حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - يستعد المطرب حكيم لإحياء حفلته الغنائيًا، ومن المقرر إقامتها في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الجمعة الموافق 15 من ديسمبر الجاري.

وبدأ حكيم حملة الترويج عن حفلته الغنائية، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر حكيم البوستر الرسمي لحالته الغنائية علي صفحته الشخصية وعلق عليه قائلًا: “حكيم فى ساوند ستورم الرياض يوم الجمعه 15 ديسمبر ان شاء الله ليلة ما تتنسيش، والسلام عليكم”.

ومن ناحية أخري حرص الفنان حكيم على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تبدأ اليوم وعلى مدار 3 أيام.

وكان حكيم قد نشر فيديو له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك وهو يدلي بصوته في الانتخابات ويحرص على التقاط الصور التذكارية مع عدد من الأهالي الذين يدلون باصواتهم.