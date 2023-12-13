انت الأن تتابع خبر ما هي الأغنية الأكثر استماعاً على يوتيوب لعام 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت منصة يوتيوب عن قوائمها للمقاطع الطويلة الأكثر رواجًا، والفيديوهات القصيرة Shorts الأكثر مشاهدةً، بالإضافة إلى قائمة بفيديوهات الموسيقى الأكثر استماعاً، وصناع المحتوى الأكثر مشاهدةً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتعكس تلك القوائم تنوع المحتوى الذي يتم إنتاجه من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومواهب صناع المحتوى والفنانين المحليين.



واحتلت أغنية عاشق مجنون للفنان العراقي محمود التركي، مراكز الصدارة في قوائم القنوات والفيديوهات والأغاني الأكثر مشاهدة واستماعاً على موقع "غوغل" منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2023.



وفيما يلي أكثر 10 أغان استماعا على يوتيوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023:



1. محمود التركي - عاشق مجنون (العراق)



2. محمد سعيد - قالوا عليكي (مصر)



3. عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وعلي ربيع وأوس أوس وحسن الخلعي - سطلانة (مصر)



4. أحمد سعد - اختياراتي (مصر)



5. نوال عبد الشافي - مخصماك (المغرب)



6. أحمد سعد - قادر أكمّل (مصر)



7. مها فتوني - الصبر جميل (لبنان)



8. الشابة وردة - قلبي خاصه مولاه (الجزائر)



9. موكي - طالت الغيبة (المغرب)



10. ياسر عبدالوهاب - علي هونج (العراق)