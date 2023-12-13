انت الأن تتابع خبر مشاركة فلسطينية واسعة في مهرجان الجونة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشارك الفنانة الفلسطينية إليانا في حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة، الذي من المقرر انطلاقه، الخميس المقبل، الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".



وتبلغ إليانا من العمر 20 عاما، لديها الجنسيتان الفلسطينية والتشيلية، وتعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنحدر من عائلة فنية بامتياز، فوالدتها شاعرة تكتب لها كلمات الأغاني مثل أغنية "اليانا قولولي ليه"، وشقيقها فراس عازف بيانو.



وفي السياق قررت إدارة مهرجان الجونة، تقديم قسم خاص بعنوان "نافذة على فلسطين" يعرض مجموعة من أهم الأفلام الفلسطينية، من بينها فيلم "الإسعاف" للمخرج محمد الجبالي، وفيلم "الواقي الرصاصي"، وفيلم التحريك المؤثر "الرسم من أجل أحلام أفضل" للمخرجة مي عودة، الذي يسلط الضوء على نضالات الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.



كما سيعرض فيلم "الأستاذ" إخراج فرح نابلسي، وفيلم "إلى أبي" إخراج عبد السلام شحادة، يستكشف التاريخ العربي والفلسطيني، موضحا قدرة التغيير التي تحدثها الصور الفوتوغرافية.



وشهد مهرجان الجونة خلال الفترة الماضية عدة تأجيلات بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وقررت إدارة المهرجان إقامة فعاليات الدورة السادسة دون أي احتفالات أو صخب ودون سجادة حمراء .