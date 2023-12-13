كاران جوهار منتجًا لأول فيلم سينمائي لإبراهيم خان

القاهرة - محمد ابراهيم - يشهد المشروع السينمائي القادم للمخرج والمنتج الكبير كاران جوهار، الجمع بين ابناء المشاهير في بوليوود بعمل سينمائي واحد.

ووفق انديا توداي، الفيلم الجديد سيضم إبراهيم خان، نجم النجم سيف علي خان في أول ظهور له في بوليوود، وكوشي كابرو.

وسيكون الفيلم من إخراج Shauna Gautam، على أن يتم طرحه للعرض عبر منصة الكترونية.

وكان قد أنهى المخرج والمنتج الهندي الكبير كاران جوهار، ما أثير من شائعات حول الخلافات بينه وبين النجم الهندي الشاب كارتيك آريان.

وذلك بعد أن أعلن جوهار رسميًا عن مشروع سينمائي جديد قادم سيجمع بين جوهار وكارتيك أريان، حسب ما ذكر موقع إنديا توداي.

والفيلم سيكون من إنتاج كاران جوهار، ويتولى مهمة إخراجه المخرج سانديب مودي.

أفلام قادمة

تحدد رسميًا موعد طرح الفيلم الجديد للممثل الهندي الشاب كارتيك آريان، الذي سيجمعه بالعمل مع المخرج الهندي الكبير كابير خان.

ووفق موقع انديا توداي، الفيلم الجديد سيطرح بعنوان Chandu Champion، وتحدد له موعد طرح رسمي في عيد الفطر لعام 2024 امقبل.

الفيلم سيكون أحدث تعاون بين كابير خان وكارتيك آريان من ناحية، والمنتج السينمائي الهندي المميز Sajid Nadiadwala.

جزء جديد من Dostana

وكان قد فتح المخرج والمنتج الكبير كاران جوهار الباب امام عودة العمل على جزء ثاني من فيلم Dostana الذي قدم من خلاله الممثل كارتيك اريان في دور البطولة.

وفي حوار له نقله "إنديا توداي"، قال كاران أن الأمر وارد بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول عام 2019.