انت الان تتابع خبر لحظة مصيرية: أحمد فهمي ينقلب الطاولة في ليلة تاريخية مع هنا الزاهد وصدمة عارمة تُصيب الجميع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعادت صفحات فنية الحديث عن الفنان أحمد فهمي وزوجته السابقة هنا الزاهد وماحدث بينهم في ليلة الدخلة بعد ذهاب المعازيم.

هنا الزاهد كانت قد كشفت أن أحمد فهمي أخبرها يوم فرحهما أنه متعب ويرغب في النوم. حيث تفاعل الجمهور مع ذلك بابتسامات وضحك.

“أول ما شوفتها كنت مفكرها بيئة” وخلال مشاركته في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، روى أحمد فهمي عن أول لقاء مع هنا الزاهد. وكانت تلك الفترة مليئة بالفكاهة والمفاجآت.

كما روى أحمد فهمي عام 2019 خلال مشاركته ضيفًا في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة قناة DMC، أول لقاء بينه وبين هنا الزاهد، إذ قال: أميرة كرارة كلمني وقالي أنت لازم تيجي العرض الخاص للفيلم بتاعي، وروحت الفيلم وأنا لابس نضارة وحبيت أعمل نمرة والصدفة جمعتني بهنا الزاهد في نفس المكان جمب بعض.

وأضاف أحمد فهمي: أنا مكنتش أعرف هنا ولا أعرف إنها مكسرة الدنيا، وأول ما شوفتها كنت مفكرها بيئة لإن مفيش حد بالهيكل ده في مصر، وبعد ما عملت النمرة محدش عبرني، وبعدها جه حد قالي إيه ده أنت قاعد مع هنا الزاهد دي قمر، وأنا مهتمتش ومشيت وعادي.

وانفصل الفنان أحمد فهمي عن زوجته الفنانة هنا الزاهد مؤخرا دون ذكر أي أسباب حول طلاقهم.