نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. "السفيرة عزيزة" يستضيف حفيدة شارلي شابلن في أول لقاء تليفزيوني مصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد برنامج "السفيرة عزيزة" على شاشة dmc الفضائية باستضافة كيرا شابلن حفيدة شارلي شابلن صانع السينما الصامتة في العالم، والفرنسي مانويل رئيس صندوق عالم أفضل والمطرب والملحن الإيطالي فيريديكو "من ذوي الهمم"، في أول لقاء تليفزيوني على قناة مصرية،اليوم الأربعاء، لتكريمهم والاحتفال بهم في أول زيارة لهم في مصر، بلد الحضارة والأمل والسلام.

احتفالية مانحي الأمل

كما يستضيف برنامج "السفيرة عزيزة" مع عدد من الضيوف العالميين المشاركين في احتفالية مانحي الأمل، وعلى رأسهم الكابتن أنور الكموني لاعب التنس العالمي، رئيس مؤسسة حملة مانحي الأمل، وفيديريكو ماتيلو الملحن والمغني الإيطالي، وعارضة الازياء والمصممة ورائدة الأعمال والممثلة والمنتجة مانويل كلاس دي لاروش، ورئيس صندوق عالم أفضل.

نبذة عن برنامج السفيرة عزيزة

يذكر أن برنامج "السفيرة عزيزة" أطلق مؤخرا عدة مبادرات وفقرات تستهدف توعية الأسرة المصرية، منها مبادرة "متغلطيش غلطتي" لتوعية السيدات بأخطاء الآخرين، ومختلف الأمور والتجارب الحياتية، وتجنب الأخطاء التي وقع فيها الآخرين، في حياتهم اليومية، وتجاربهم الشخصية في مختلف مجالات الحياة، سواء كانت في العمل، أو العلاقات الإنسانية أو الزوجية، أو غيرهم.

يأتي ذلك، في إطار التطوير المستمر لبرنامج السفيرة عزيزة، الذي بدأ مع موسمه الجديد الذي انطلق قبل شهر بمجموعة من المفاجآت والفقرات الجديدة التي نالت استحسان المشاهدين، والتي تستهدف كل فئات المشاهدين وأعمارهم واهتماماتهم المختلفة.