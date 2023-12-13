انت الأن تتابع خبر تفاصيل فيلم عصابة عظيمة بطولة إسعاد يونس.. أحداث مثيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مؤخرًا الشركة المنتجة لفيلم عصابة عظيمة البوستر الثاني للفيلم، فمن المقرر أن يتم عرض الفيلم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقد جاء البوستر الثاني ليضم عدد كبير من أبطال الفيلم، ومن بينهم الفنانة القديرة إسعاد يونس، والفنان محمد محمود، وفرح الزاهد ورنا رئيس ونجم مسرح مصر كريم عفيفي، ونظرًا لضم الفيلم لهذا العدد المميز من النجوم، هناك عدد كبير من الأشخاص في إنتظار الإعلان عن بدأ عرض الفيلم في دور السينمات المختلفة.

فيلم عصابة عظيمة

ظهرت الفنانة إسعاد يونس في البوستر الترويجي لفيلم عصابة عظيمة وهي ترتدي باروكة شعر بيضاء اللون، كما كانت ترتدي أيضًا نظارة، وهذا هو ما يدل على إنها تقوم بتجسيد دور سيدة كفيفة، كما أن الفنانة الشابة فرح الزاهد شقيقة الجميلة هنا الزاهد تشارك في بطولة الفيلم لتكون أحد أفراد العصابة مع مغني المهرجانات الشهير عنبة.

أحداث الفيلم

وتدور أحدث الفيلم حول الفنانة إسعاد يونس التي تقوم بتجسيد دور والدة كريم عفيفي، وقد تعرضت لعملية احتيال كبيرة، ليقوم الثناني بالتفكير في خطة تمكنهم من إسعادة حقها.

من الجدير بالذكر أن الفيلم يضم مجموعة كبيرة من أفضل النجوم الشباب، ومن أبرزهم رنا رئيس، وعنبة مغني المهرجانات المعروف، مع نجم مسرح مصر كريم عفيفي، وفرح الزاهد، هذا بجانب العديد من نجوم الفن المميزين، كما أن الفيلم من تأليف هاجر الأبياري، ومن إخراج وائل إحسان.