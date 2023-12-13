نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاحه في "زينهم".. أحمد داود يكشف عن سر غيابه عن "ولاد رزق 3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد داود عن سر غيابه عن الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق”، بعد أن بدأ أسرة العمل في تصوير مشاهدهم.

ونشر أحمد داود عبر حسابه على موقع "إنستجرام" على خاصية “ستوري” قائلًا: “والله كان نفسي، أنا بحب ولاد رزق جدًا، وحاولت على قد ما أقدر أكون معاهم، بس غصب عني معرفتش أكون موجود”.

وأضاف داود: “اعتذرت بسبب مسلسل زينهم وفيلم الهوى سلطان، وصعب جدًا التنسيق بينهم، إن شاء الله أكون معاهم في ولاد رزق 4”.

فيلم "ولاد رزق 3"



واستكمالًا لنجاح ولاد رزق في موسميه الأول والثاني، بدأ أبطال العمل من تصوير مشاهدهم في فيلم "ولاد رزق 3.. القاضية" في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد عدة تأجيلات شهدها العمل لبدء تصويره، والذي حقق نجاحًا هائلًا خلال الجزأين الأول والثاني منه، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق.. عودة أسود الأرض».

فيلم “ولاد رزق 3” يشارك في البطولة عدد من النجوم وهم: عمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد عز، سيد رجب، محمد ممدوح وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى.

مسلسل “زينهم”



ويعرض للفنان أحمد داود حاليًا مسلسل " زينهم" والذي تصدر المركز رقم 1 في المشاهدات منذ بداية عرض حلقاته على قناة ONومنصة Watch it والمسلسل من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.