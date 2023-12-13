أحمد حلمي لشقيقه الراحل: "الله يرحمك يامن تحمل اسمي"

القاهرة - محمد ابراهيم - مازال النجم أحمد حلمي يعيش صدمة رحيل شقيقه الأكبر خالد الذي توفي منذ أيام قليلة، وشارك حلمي جمهوره حزنه على شقيقه من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك.

وكتب:" اخي اخذ اسمي وُلِد أخي الأكبر امي:هسميه احمد

ابي: اسم جميل، بس انا كان نفسي اسميه خالد،نظرت امي إلى السقف وأخذت تردد اسم خالد بنغمات مختلفة، "خالد... خاااالد" وكأنها تقرا حروفه المكتوبة بجوار النجفة التي لم تتغير حتى وقتنا هذا.. ولم تقتنع".

وأضاف:" امي: طب نسمي البكري احمد والتاني نبقي نسميه خالد، حسم ابي الموقف بثلاث كلمات لا اكثر لم تستطع أمي بعدها الكلام، ابي: مش هينفع " اصل انا نادرها" ان اول مولود اسميه خالد.

اممممم، لأ لو نادرها يبقي خلاص، نسميه خالد، بس نادرا عليا ان المولود التاني هاسميه احمد.

وهكذا اخذ اخي اسمي واخذت انا اسمه.. تبدلت اسامينا ولكن بقي العمر كما هو).

الله يرحمك يامن تحمل اسمي.

أحمد حلمي

أحدث أعمال الفنان أحمد حلمي

وفي سياق آخر يواصل النجم أحمد حلمى جلسات عمل مكثفة مع صناع فيلمه الجديد "لسه حتة"، وهو اسم مبدئي للعمل الجديد، المقرر أن يبدأ تصويره الشتاء المقبل وينوي حلمى طرحه فى عام 2024، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد علاء.

وكان قد كشف النجم أحمد حلمي عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد من تأليفه يتعاون فيه مع زوجته النجمة منى زكي، وأكد حلمي، خلال تصريحات إذاعية، أنه كتب الفيلم بنفسه، وأن العمل استغرق 9 سنوات لتحضيره وكتابته، كما يعمل حاليًا على كتابة كتاب آخر بعد تجربته الناجحة في كتاب "28 حرف"، وأضاف أن العمل الجديد سيتناول مواقف حياتية مع طابع خيالي يجعله مميزًا ومختلفًا عن الأعمال السابقة.

آخر أعمال أحمد حلمي

ويذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي هي مسرحية "ميمو"، شارك في بطولتها هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، المسرحية أعادت حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 عاما، إذ كان آخر أعماله المسرحية «حكيم عيون» مع النجم الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز، شارك في فيلم "واحد تاني" الذي كان آخر أعماله السينمائية، تم عرضه في موسم عيد الفطر للعام الماضي 2022، وكان آخر أعماله الفنان الغنائية، هي أغنية "أرقص" التي تم عرضها في مسرحية "ميمو".