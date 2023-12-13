قنوات ART تشارك في رعاية الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 09:31 مساءً - تشارك شبكة قنوات راديو وتلفزيون العرب ART في رعاية الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي ينطلق غدا وتستمر فعالياته حتى يوم ٢١ ديسمبر الجاري، حيث تشارك الشبكة ضمن رعاة "منصة الجونة السينمائية" بجائزة قدرها عشرة آلاف دولار تقدم لأفضل مشروع فيلم تحت التطوير.

من ناحية أخرى قررت قنوات ART هذا العام المشاركة في سوق المهرجان بجناح خاص لاستقبال صناع السينما من ضيوف المهرجان.

جدير بالذكر أن"منصة الجونة السينمائية" تهدف إلى خلق مساحة إبداعية للأفراد والأسواق السينمائية، وتطوير وتمكين صناع الأفلام ومساعدتهم لإيجاد الدعم الفني والمالي اللازم، كما توفر المنصة ورشًا سينمائية وندوات ومحاضرات وموائد حوار مع خبراء في صناعة السينما، وبناء شبكات تواصل تساعدهم على إنجاز مشاريعهم.