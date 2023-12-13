ناهد السباعي تدعي لوالدتها بكلمات مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة ناهد السباعي صور لوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقي من خلال حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام" مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

كتبت ناهد السباعي:' أمي وحبيبتي وصاحبتي وبنتي وكل حياتي اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر لها وارحمها وعافها واعفو عنها، واكرم منزلها ووسع مدخلها.

ناهد فريد شوقي

تصدر اسم المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي قائمة البحث على محرك جوجل بأكثر من 50 ألف عملية بحث عقب وفاتها مباشرة، حيث ارتفعت شهرتها إلى آفاق جديدة في الساعات الأخيرة، بسبب تجلي واهتمام الجمهور في فهم إرثها وتاريخها الفني وتفاصيل حياتها قبل أن تغادر عالمنا، وعلى الرغم من مرور أكثر من 4 أيام على وفاتها إلا أن اسمها مازال متصدر بسبب عزاءها الذي أقيم أمس وحضر عدد كبير من الفنانين به.

توفيت المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي، يوم الأحد الماضي، عن عمر يناهز 73 عامًا، لتترك خلفها إرثًا فنيًا غنيًا، ناهد كانت ابنة الفنان الكبير الراحل فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، وقد قدمت مساهمات كبيرة في صناعة السينما المصرية.

بدأت ناهد فريد شوقي مسيرتها المهنية كمنتجة بارعة، وكان لها دور كبير في إنتاج العديد من الأعمال الفنية المميزة. شاركت في تحقيق نجاحات باهرة من خلال مشاركتها في إنتاج أعمال تلفزيونية وسينمائية متميزة، مما جعلها أحد الوجوه المهمة في عالم صناعة الفن.

نعى ناهد السباعي

وعبرت ابنتها ناهد السباعي عن حزنها وتأثرها بفقدان والدتها فقالت عبر حسابها على انستجرام: "وداعًا الفريدة وداعًا للهانم كنتي خير خلف لخير سلف، سبتيني لوحدي أوي يا ماما مفيش حاجة ليها معنى من غيرك إنتي عمري كله وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي".