"متعشم فى مين".. أحدث أغاني محمد شاهين

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان محمد شاهين أغنية جديدة تحمل عنوان "متعشم في مين"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، الأغنية من كلمات: مودي نبيل، وألحان وتوزيع موسيقي: أحمد عز، ميكس وماستر: ماهر صلاح، وإخراج: أحمد جريزمان.

كلمات أغنية متعشم في مين

متعشم في مين

إللي تمنه فلوس رخيص

إوعي تزعل ع الخسيس

ما إحنا قولنا بلاش تقيس

يوم غلاوتك عند حد

ناس بنيتهم وقعوك

نار تاكلهم لو شافوك

يوم بتضحك يحسدوك

النفوس شايلين بجد

عيشت بتنور حياتهم

كنت ليهم طوق نجاتهم

وأما أول فرصه جاتهم

دول بإيدهم غرقوك

كان بيتدارى ف هزارهم

غل وصغرت ف نظرهم

قلبك الغلبان عذرهم

لما كانوا بيجرحوك

عيش وملح معاك خانوه

ياخدوا خيرك ينكروه

حتى قلبك كسروه

داسوا على عشرة سنين

شوفت أقرب حد ليك

كله شر بيئذى فيك

فوق ده كان مضحوك عليك

إنت متعشم ف مين

آخر أعمال الفنان محمد شاهين

ويذكر ان آخر أعمال الفنان محمد شاهين أغنية" لون باهت "، والتي طرحها مؤخرًا على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وتصدرت الأغنية التريند فور نزولها وحققت ملايين المشاهدات منذ طرحها، وتعد «لون باهت» للفنان محمد شاهين، كلمات محمد الشافعي، ألحان اسلام رفعت، توزيع اسلام رفعت، تسجيل ومكس ماهر صلاح، جيتارات مصطفي أصلان، تأليف وتريات: اسلام رفعت، وتعاون ايضا في أغنية "داء الغياب" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد إبراهيم، والملحن محمد عبية، والموزع الموسيقي محمد عمار،ومهندس الصوت محمد صقر، وعازف الجيتار مصطفى نصر.

كلمات أغنية" لون باهت "

دايمًا زعلان وكانك كاره أيامك.. جواك أحزان ومحدش حاسس أحزانك.. على طول سرحان بتداري في إيه.. أيام وخلاص بتعيشها ومش حاس بحاجة.. كنت بإخلاص بتحب وتعشق بسذاجة ملقتش أمان نفسك تلاقيه.. بتدمَّع ليه والدنيا في عينك لون باهت.. طب حاسس إيه اتكلم طيب ليه ساكت.. جرَّب تحكي فضفضلي يا قلبي وقول مالك.. بتبان مبسوط إزاي وأنا عارف أحوالك.. خايف من إيه اتكلم عبر عن خوفك.. بطل تداريه ما الناس هتحسه أما تشوفك.. الخوف بيبان صعب تخبيه.. بتحن لمين مشتاق والذكرى بتتلون.. والناس ناسيين ولوحدك فاكر ومدون.. فيك جرح قديم ليه بتصحيه