بعد تصدره التريند.. أغنية مطفتش لمروان بابلو تقترب من 400 ألف مشاهدة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر المطرب مروان بابلو تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بأحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم مطفتش واقترب عدد مشاهداتها من 400 ألف مشاهدة واحتلت بذلك المركز الخامس للمحتوى الرائج على اليوتيوب.
كلمات أغنية مطفتش
ومن كلمات الأغنية: آه مطفتش
جوايا نار مطفتش
استحملت كتير وما شكيتش
أنجزت كتير وما فاضلش
لسه بعاشر وما أثقش
عزة نفسي خلتني ما أسندش
سامحتهم آه بس ما نسيتش
فارقتهم وعيني ما بكتش
نقفلوا الباب اللي فات مات
نفضوا المساحات
هيجي ناس جداد
وسط التعابين آدينا ماشيين
وعشان ده نصيب
إحنا ارضينا بيه
جيت من القاع جبت أرقام
بحب أنافس نفسي ولا سين ولا صاد
جريت ورا اللي ضاع
لبست في الحيطان
بس كان لازم الخسارة
عشان تيجي الإنتصارات
On fire، fire
آه مطفتش
جوايا نار ما طفتش
إستحملت كتير وما شكيتش
أنجزت كتير وما فاضلش
لسه بعاشر وما أثقش
عزة نفسي خليتني ما أسندش
سامحتهم آه بس ما نسيتش
فارقتهم وعيني ما بكتش
On fire، fire
بس كان لازم أركز في الدرس
كان لازم أشوف فين الفرق
كان لازم أشربهم نفس الكاس
و C’est la vie
عشان ما ينسوش أنا مين
مستحمل الكوابيس
عشان نضحك في الـ Finale
جبت الأخضر عشت اللحظة
لسه مخنوق أوي أوي ياما
جوايا صراع من برة بضحك
وبمثل أنا بقالي فترة
وأنا حدفت كتير وما صابتش
ياما قلت هسيب وما مشتش
مع ذلك أفضل واحد وما زلت
On the top
هو إنتَ كنت فاكر إني هحل
Bitch، fuck off
جوايا نار مطفتش
إستحملت كتير وما شكيتش
أنجزت كتير وما فاضلش
لسه بعاشر وما أثقش
عزة نفسي خليتني ما أسندش
سامحتهم آه بس ما نسيتش
فارقتهم وعيني ما بكتش
تفاصيل ألبوم مروان بابلو
ويتكون الألبوم الذي يحمل عنوان «آخر قطعة فنية»، من 12 أغنية ومنهم أغنيتين تم طرحهم بالفعل من قبل، أغاني الألبوم هي: أمان، ضحية، الحلال،ماطفتش، ليلي ياه،، الاعيب، المبدأ، مسرحية، هانت، ice liebe es، melodies، dddd، وتم حذف الألبوم عندما طرح الشهر الماضي بعد دقائق من طرحه دون الكشف السبب، ويناقش عادتًا بابلو بأغانيه قضايا تهم الشباب في الحياه والصراعات التي يواجهه الجيل الحالي مع موسيقى بشكل وأيقاع مختلف، وكان جمهور بابلو في انتظار واستعداد للألبوم لمده طويلة، عندما قام بتشويقنا منذ عام مضى في أغنيته "بربري" قائلًا "زميلي الألبوم على النار ناقصه التتر ".