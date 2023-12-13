هكذا انتقد عمرو عبدالعزيز من يتعمد ارتداء الملابس المثيرة على الريد كاربت

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان عمرو عبدالعزيز رسالة إنتقاد لكل من يتعمد إرتداء الفساتين والملابس المثيرة وغير اللائقة على الريد كاربت، وكتب منشورا من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، قائلًا: نصيحه اخويه، يا حبيبه قلبي والله العظيم شغلك هو اللي بيتكلم عنك مش فستانك المفتوح لحد لوزك، للاسف انتي فاكره انك كده جامده خاااالص والله العظيم هما لو اتكلموا هيتكلموا عن فستانك الاوفر مش عليكى، الدليل ان اكبر نجمات مصر زي مني زكى وياسمين عبد العزيز وهبه مجدي وغيرهم كتير بيروحوا بفستانين سواريه حلوه وشيك ومقفوله عااادي جدا.

واستكمل عمرو عبدالعزيز حديثه، قائلًا: بس انتي بعد ما تقفي ع الريد كاربت وتتصورى بكذا شكل ومن كل الزوايا عشان تستعرضى الفستان العريان قوى الأوفر قوى ويصوروكى عشان يتكلموا بعد كده مش بيقولوا مين الفنانه دى …لا…بيقولوا مين الرخيصه دى، نصيحه اخويه، لما تروحى مهرجان وانتي مش معروفه أصلا لو اهتميتي بشغلك ربع ما بتهتمي بفستانك الأوفر صدقينى هتوصلى وهيتكلموا عنك بشياااكة.

عمرو عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاده

سبق، شارك الفنان الشاب عمرو عبدالعزيز جمهوره ومتابعيه صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، وهو يحتفل بعيد ميلاده الـ41، وكتب معلقا على صورته مع "تورتة عيد ميلاده": "النهاردة عيد ميلادي، كبرت سنة، ولكن لسة زي ما أنا".

أحدث أعمال عمرو عبدالعزيز

ويذكر ان الفنان عمرو عبد العزيز ينتظر أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "حكاية البحث عن فتيحة" من مسلسل "حد فاصل"، ويشارك فى بطولة الحكايه كل من الفنان صبرى عبد المنعم، إيمان سلامة، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز، ياسر الزنكلونى، من تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة، مسلسل "حد فاضل" يعتمد على الحكايات المنفصلة، كل حكاية تدور فى 5 حلقات بأبطال مختلفين، وتم الانتهاء من تصوير أول حكايتين هما "خيال علمى" بطولة إدوارد، نانسى صلاح ومحمد مهران وعفاف رشاد وغفران محمد وعفاف رشاد، و"بنات السباعى" بطولةريم البارودى، محمود حجازى، أحمد جمال سعيد، محمد التاجى، هناء الشوربجى، هبة حسن، مارتينا عادل.