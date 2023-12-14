نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة أحمد العوضي.. جان رامز يعلن عن مسابقة لجمهوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الطفل جان رامز بطل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة عن مسابقة جديدة لجمهوره، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.









ما هي جوائز مسابقة جان رامز؟





وكتب جان في منشور عبر حسابه في فيسبوك قائلًا: "مساء الفل بمناسبه السنه الجديده هانعمل مسابقه صغيره وجايزه المسابقه هاتكون٥٠٠ ج لكل فائز هاختار ٢عشوائي من الكومنتات سؤال المسابقه اسمي هايكون ايه ف فيلم فاصل من اللحظات اللذيذه (حسن -مودي - بودي-مالك ) ٣ايام واختار الفايزين.









مسابقة أحمد العوضي





وكان قد أعلن الفنان أحمد العوضي، عن مسابقة جديدة للمرة الثالثة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





تفاصيل المسابقة الثالثة لـ أحمد العوضي





وكتب العوضي عبر فيسبوك قائلًا: "المسابقة الثالثة، المسابقة سؤالين، ١- اسمي في فيلم الاسكندراني ( بكر الاسكندراني... عزالاسكندراني.. محمود الاسكندراني".





وأضاف:"٢ اسمي في مسلسل حق عرب ( عرب... حسن... سالم ) المسابقه ١٥٠ الف جنيه على ١٠ فايزين، يومين وهلم الورق".





تفاصيل فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"





وتجسد الفنانة هنا الزاهد خلال أحداث فاصل من اللحظات اللذيذة دور زوجة هشام ماجد، الذي يعمل مهندس، ويعيشان معا حياة تعيسة،غير التي توقعتها الزوجة، في فترة الحب والخطوبة التي جمعت بين الثنائي ضمن أحداث الفيلم، إلى أن تحدث مفاجأة تغير حياتهما،وتتصاعد الأحداث التي تجمع بين الثنائي اللذين يجتمعان سويًا لثاني مرة في عمل فني.









أبطال فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد،والطفل جان رامز.





فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة





ويعد هذا الفيلم هو التعاون الثاني بين هنا الزاهد وهشام ماجد في السينما، حيث ينتظر الثنائئ عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ عن وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر.



