نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض مسرحية "عروسة من جهة إلكترونية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة درة لعرض مسرحية “ عروسة من جهه إلكترونية” بالرياض برفقة الفنان أحمد عيد وعدد من النجوم وذلك في الفترة من ١٨ إلى ٢٢ من ديسمبر المقبل.

أبطال العمل

المسرحية من بطولة درة، أحمد عيد، ومحمد ثروت، وياسر الطوبجي، وبدرية طلبة، ومصطفى البنا، وصلاح الدالي.

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة درة في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الأجهر" مع النجم عمرو سعد، الذي دارت أحداثه في إطار إجتماعي شعبي، حول يوسف الذى يُتهم ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده فى أن يغير هويته ويصبح إسمه مصطفى الأجهر زعيم شباب منطقة الدرب الأحمر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعى لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض عن المحيط بماضيه، التى تكشفها الأحداث المقبلة أثناء عرضها.

الأجهر

مسلسل “الأجهر” يضم كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، أنوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين، وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمه وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح ومن تأليف ورشة ملوك المكونة من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامى.