صفاء أبو السعود: مهم نساعد المريض نفسيًا قبل ماديًا.. وغنيت بالإيطالي في أغنية لدعم مرضى السرطان

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة صفاء أبو السعود عن مشاركتها في حفل ختام مهرجان مانحي الأمل لمرضى السرطان، حيث قدمت عروضًا استعراضية رائعة برفقة الأطفال، وذلك خلال مداخلة هاتفية في إحدي البرامج التلفزيونية.

وقالت صفاء أبو السعود: حدث مانحي الأمل مهم جدا على مستوى العالم لأنه حاجة إنسانية بحتة، وأنا بحب أشارك في الحاجات اللي فيها نواحي إنسانية وفيها شيء يبهج الآخرين ويسعدهم، والكابتن أنور عرفت قصته قد إيه مؤثرة.

وأكملت: القصة والموضوع شدوني وحسيت إنه الإنسان المريض مش مهم نساعده بفلوس ولا نبعتله مساعدات، لا نساعده نفسيًا ونرفع معنوياته ونخليه مبسوط وزيه زي أي شخص، وطالما عنده أمل ومتمسك بيه وعنده طاقة إيجابية هيقوى على المرض ومش هيحس إنه مريض أو تعبان.

واختتمت حديثها قائلةً: أنا حسيت إن الفكرة حلوة وحبيت أساهم فيها وأتمنى أقدر أعمل فيها حاجة كويسة، والأغنية الجديدة اللي معمولة في الحملة المرة دي رائعة وهتعجبكم جدا، وفيها معاني تحفة وأنا بغني فيها إيطالي.

أخر أعمال صفاء أبو السعود

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال صفاء أبوالسعود، مسلسل «اغتيال شمس»، الذي شاركت به عام 2010.

مسلسل اغتيال شمس

وضم مسلسل اغتيال شمس العديد من الفنانين مع صفاء أبوالسعود، منهم: خالد زكي، سميحة أيوب، ياسر جلال، حجاج كامل، لقاء سويدان، غادة إبراهيم، هادي الجيار، إدوارد، فراس إبراهيم، مها محي، رشا أمين، كمال الألفي، إحسان ترك،وغيرهم، والمسلسل من تأليف محسن الجلاد، وكلمات الأغاني للشاعر سيد حجاب، وتحت قيادة المخرج مجدي أبوعميرة.