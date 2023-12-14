محمد نور برفقة عائلته في جدة (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد نور جمهوره أحدث ظهور له برفقة عائلته، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر نور في الصور برفقة زوجته وأولاده الثلاث وإبنته الصغرى.







أحدث أعمال محمد نور





طرح الفنان محمد نور أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "انزل شارك"، والتي يحث فيها المواطنين على المشاركة فيالانتخابات الرئاسية.

تفاصيل أغنية "انزل شارك"



الأغنية من تأليف أحمد علاء الدين وتلحين ميدو وتوزيع زووم وإنتاج مهندس أحمد عبد المعبود.









محمد نور وابنته يجتمعان في "عاليا"



وفي سياق آخر، يستعد الفنان محمد نور يوم السبت المقبل الموافق 16 ديسمبر لطرح أغنيته الجديدة "عاليا"، والتي انتهى من تصويرهابطريقة الفيديو كليب وتصاحبه في الأغنية ابنته عاليا، التي يغنى الأغنية باسمها، والأغنية من كلمات مايكل توفيق وألحان محمد غريبوتوزيع محمد شفيق وجيتار أحمد حسين.



آخر أعمال محمد نور



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد نور أغنية" السهر للسهيرة"، التي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهاتالشهير “يوتيوب”، وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

السهر للسهيرة

جاي اسهر والليله كبيرة

هنا قعداتنا الحلوة كتيرة

عشان احنا صحاب مكان

واللعب للعيبة

بنضيع علشان كسيبة

وأنا أحب الناس الحبيبة

وفي قلبي صحاب مكان

إحنا المكان مكاننا

خد بالك مبناخدش بالنا

إحنا اللي بنبسط الانبساط

إحنا المكان مكاننا

والكل يوسع علشنا

والدنيا اهي حلوه ورايقالنا

سهلة وبسيطة مع ناس بساط

حلوين من يومنا ويومنا ابتدى باليل

عايشن براحتنا رحتنا بتيجي باليل

نسهر والليلة ليلتنا نعز الليل





براحتنا علشان صحتنا عشان ضحكتنا الحلوة تبان

رصتنا جوا صورتنا تشوف الصورة كلها جمدان

وفرحنا وقعدو ف ريحنا الحلوين جنب الجدعان

لفينا وجينا وروحنا اه بس احنا صحاب مكان الحظ للحظيظة