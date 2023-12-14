نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. عصام السقا يبدأ تصوير "صدفة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم عصام السقا عن بدء تصوير مشاهده في مسلسل "صدفة"، بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.





وشارك السقا صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات إكس، وعلق عليها قائلًا: "توكلنا على الله ربنا يكرمنا بالنجاح والقبول والتوفيق يا رب صدفة رمضان 2024".





أبطال مسلسل صدفة





ومسلسل "صدفة" يشارك في بطولته ريهام حجاج، عصام السقا، خالد الصاوي، شيرين رضا، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، كماأن العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.





مسلسل صدفة





ومسلسل صدفة هو من تأليف أيمن سلامة، حيث يعد هذ التعاون هو التعاون الثالث الذي يجمع بين بين الفنانه ريهام حجاج والمؤلف أيمنسلامة، وكان قد تعاونا سابقا في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، وكان من إخراج سامح عبدالعزيز.









أحدث أعمال عصام السقا





ويعرض حاليًا لـ السقا مسلسل العودة بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد علىرزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد وإلى، سارة نور،والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثهفى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.





قصة العمل





وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي تشويقي، يدور في إطار الجدلية الأعظم عن الحب، وأن الحب أو فقدانه لا يقتل بل يجعلك بينالحياة والموت، وهو حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحثتتجدد علاقة الحب القديمة بين آدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجحعلاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.









آخر أعمال عصام السقا





ويذكر أن آخر أعمال عصام السقا هو مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2023.





والعمل بطولة النجم محمد رمضان، وعدد من النجوم أبرزهم زينة، إيمان العاصي، هالة صدقي، جور بكر، دعاء حكم، أحمد داش، لبنىونس، مجدي بدر، مي كساب، منة فضالي، طارق النهري، منذر ريحانة، أحمد عبدالله، بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.