نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد داود يكشف سبب غيابه عن فيلم "ولاد رزق 3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أحمد داوود عن سبب غيابه عن الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" وهذا عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وذلك بعد توجيه أحد متابعيه سؤال له يقول فيه "حضرتك مش هتبقي في ولاد رزق الجزء الثالث بجد؟".

ليجيب عليه الفنان أحمد داوود قائلًا: "والله كان نفسي، أنا بحب ولاد رزق جدًا وحاولت على قد ما أقدر اكون معاهم، بس غصب عني معرفتش أكون موجود بسبب مسلسل زينهم وفيلم الهوي سلطان وصعب جدًا التنسيق بينهم، إن شاء الله أكون معاهم في ولاد رزق 4".

استوري أحمد داود

ما هي أعمال أحمد داوود القادمة؟

وفي سياق متصل يذكر أنه يقوم حاليًا الفنان أحمد داود بتصوير فيلمه الجديد "الهوي سلطان" الذي يشاركه في بطولته كلًا من منة شلبي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس ويعيش قصة حب مع منة شلبي.

أحمد داود

ما هي آخر أعمال الفنان أحمد داوود؟

كما يعرض لأحمد داوود الآن مسلسل زينهم والذي يستمر في تصدر المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على منصة Watch it منذ بداية عرضه، المسلسل من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

بوستر مسلسل زينهم

مواعيد عرض مسلسل “زينهم”

ويتم عرض مسلسل زينهم على قناة ON في تمام الساعة 8 مساءً ويعاد عرض المسلسل في الساعة 2 صباحًا،ويعاد عرضه في اليوم التالي في تمام الساعة 12 مساءً، كما يتم اعادة عرض المسلسل على قناة ON Drama في الساعة 10 مساء،ويعاد عرض الحلقة الساعة 10 صباحًا والساعة الخامسة عصرًا.