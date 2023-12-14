انت الان تتابع خبر مفاجأة صادمة: مجدي الهواري يكشف آخر طلب رفضته زوجته السابقة غادة عادل! ما هي المفاجأة؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر قصة زواج وطلاق المخرج الشهير مجدي الهواري من مواطنته المصرية الفنانة غادة عادل من أشهر القصص في الوسط الفني.

علاقة حب شديدة جمعت الطرفين، وظهر هذا حتى بعد انفصالهم، لكن اتفق الطرفان على عدم المضي قدما وان كل شخص يشق طريقا مختلفاً.

مصادر مقربة كشفت أن الفنانة غادة عادل كانت قد رفضت اخر طلب طلبه منها مجدي الهواري وهو العوده إليه مجدداً.

وكان اسم الفنانة المصرية غادة عادل قد تصدر محركات البحث الشهير قوقل بشكل كبير للغاية بعدما افادت مصادر انها ستعلن خطبتها خلال الايام القادمة.

هذا الأمر اشعل ضجة في الوسط الفني وتفاجئ منه الجمهور، من جانبها لم تخرج الفنانة لتؤكد صحة هذه الأخبار من عدمها، فهل هذه الأخبار صحيحة أم مجرد شائعات؟ هذا ما ستظهرة الأيام القادمة.