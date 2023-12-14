نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. يسري نصرالله ضيف برنامج "بالخط العريض" على شاشة الحياة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل المخرج الكبير يسري نصرالله، ضيفًا على الإعلامية إيمان أبوطالب، ببرنامج “بالخط العريض”، يوم الجمعة المقبل.

أسرار وذكريات في حياة المخرج يسري نصر الله

وخلال الحلقة يكشف يسري نصرالله العديد من الأسرار والذكريات، حول العديد من الأعمال السينمائية التي قدمها للشاشة الفضية بمشاركة الكثير من النجوم.

كواليس تعاون المخرج يسري نصرالله مع يوسف شاهين

ويكشف يسري نصرالله كواليس عمله مع المخرج الكبير يوسف شاهين، وما تعلمه منه خلال مشواره الطويل، ولماذا قال له شاهين: "احسنلك تشتغل سواق لوري".

قرارات تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي

كما تحدث نصرالله خلال الحلقة عن رأيه في قرار وزارة الثقافة بإلغاء مهرجان القاهرة السينمائي أو تأجيله إلى أجل غير مسمى.

أسباب خلاف يسري نصرالله مع الراحل أحمد زكي ؟

أيضا كشف نصرالله أسرارا تفصيلية حول خناقته مع النجم الراحل أحمد زكي، بسبب عدم اختياره في أحد أفلامه، ولماذا قال له زكي: " أنت حمار"؟

بدايته الفنية

وخلال الحلقة تطرق نصرالله إلى بداياته الفنية، وسر دراسته للاقتصاد والعلوم السياسية، ولماذا ترك الدراسة في المعهد العالي للسينما.

نبذة عن برنامج بالخط العريض

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض، يذاع في التاسعة والنصف مساء الجمعة من كل أسبوع، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.

