غدًا.. التخت العربي يغني لأمجاد العرب بمسرح الجمهورية

القاهرة - محمد ابراهيم - تقدم فرقة التخت العربي بقيادة الدكتور ياسر معوض حفلًا تحت عنوان “أمجاد يا عرب أمجاد”، في الساعة الثامنة مساء الجمعة الموافق 15 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

حفل لفرقة التخت العربى

يتضمن البرنامج كوكبة من أشهر أعمال الطرب والمؤلفات الوطنية منها:" لسة فاكر، فات الميعاد، انت عمرى، الاطلال، هو صحيح، يا مسافر وحدك، الفن، دقت ساعة العمل، امجاد يا عرب، المارد العربى، موطنى" وغيرها.

نبذة عن فرقة التخت العربي

جدير بالذكر أن فرقة التخت العربي اهتمت منذ تأسيسها بتقديم الأعمال التراثية الموسيقية والغنائية، وتضم نخبة من أمهر العازفين والمطربين، احتلت الفرقة مكانة متميزة في الساحة الفنية بعد تقديمها العديد من الحفلات الناجحة في مختلف دول العالم العربية والأجنبية، إلى جانب مشاركتها في مهرجانات دولية متخصصة وحصولها على جوائز دولية منها جائزة الإبداع من مهرجان الموسيقى والغناء في إسطنبول بتركيا عام 2010 وحصلت مؤخرًا على جائزة من دولة الصين كافضل فرقة تؤثر على الوعي القومي العربي لعام 2023.

حفل لفرقة عبدالحليم نويرة

ومن ناحية أخرى، تقدم فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، حفل غنائي، يوم 28 شهر ديسمبر الجاري تحت قيادة المايسترو على مسرح الجمهورية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يحييها عدد من المطربين، وتقدم الفرقة خلالها مجموعة كبيرة من أغنيات الزمن الجميل التي تطرب الجمهور الحاضر منها "أنا المصرى - أهو ده اللى صار - الشيطان لـ سيد درويش، فى قلبى غرام لـ عبد العظيم محمد، حبيبى واحشنى لـ محمد الموجى، تخونوه - سلامات يا حبايب - حنين لـ بليغ حمدى".

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة الذي كان له الفضل في تأسيسها تحت اسم فرقة الموسيقى العربية؛ بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث ‏للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى)، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.