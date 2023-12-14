ناردين فرج: طلبت حذف الخيانة من "صوت وصورة" لكن المخرج رفض

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة ناردين فرج عن دورها في مسلسل "صوت وصورة" الذي عُرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا، موضحة أنه كان لديها تخوفات كبيرة من قبول تجسيد شخصية المحامية ماجدة علوان.

كواليس ناردين فرج بمسلسل صوت وصورة

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، أنها في البداية لم تكن تريد تقديم هذا الدور حتى لا يكرهها الجمهور، قائلة: "لما كلمني المخرج محمود عبد التواب وقريت الدور لقيتها ست شريرة معندهاش أي ضمير فخوفت الناس تكرهني.. وقلت له عمري ما تخيلت في حياتي أعمل دور زي ده".

وتابعت: "المخرج قعد يكلمني إن هتعمليه كويس.. وإن هنظهر إن المحامية دي بتكسب أي قضية.. وبتجسد إن هكسب يعني هكسب حتي لو الشخص مذنب".

محاور شخصية ناردين فرج بمسلسل صوت وصورة

وأشارت ناردين فرج إلى أنها أحبت تنوع طريقة ماجدة علوان في التعامل مع شخصيات المسلسل، لكنها تخوفت للغاية من جزئية الخيانة، حين يتضح أنها متزوجة من زوج صديقتها التي تسعى لتبرئتها من القضية.

وواصلت: "الورق اتكتب وإحنا بنصور لذلك اتفاجئت إن ماجدة هتطلع متجوزة عصام الصياد.. قلت مش معقول الست دي هتطلع دنيئة بالشكل ده ومعندهاش أي مبادئ لدرجة تخون صاحبتها.. وقلت للمخرج لو نشيل حتة الخيانة دي.. قالي لا أنا عايز الناس تكره الشخصية خالص".



