نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. رسالة شارون ستون للشعب المصري من أجل فلسطين ولقاء مع بطلة "حريم السلطان "على قناة صدى البلد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الإعلامية شيرين سليمان رسالة وجهتها النجمة العالمية شارون ستون للشعب المصري من أجل فلسطين والتي عبرت فيها عن رأيها في موقف مصر من القضية الفلسطينية.



استضافة النجمة التركية مريم أوزرلي

كما سجلت أيضا لقاءً مع النجمة التركية مريم أوزرلي بطلة المسلسل الشهير "حريم السلطان"، وتحدثت عن رأيها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي وأيضا تحدثت عن علاقتها بالشعب المصري.

ووجهت مريم أوزرلي رسالة من خلال برنامج "سبوت لايت" إلى جمهورها في مصر والدول العربية.

صناع فيلم أنف وثلاث عيون

كما تستضيف أيضًا خلال الحلقة عدد من صناع الأفلام المشاركين في النسخة الجديدة من مهرجان البحر الأحمر الذي أقيمت فعالياته خلال الفترة الماضية، وتستضيف أيضًا خلال الحلقة صناع فيلم أنف وثلاث عيون الذين يشاركون بالعرض الأول للفيلم خلال فعاليات المهرجان.

موعد برنامج سبوت لايت

برنامج "سبوت لايت" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيًا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.



استضافة تارا عماد في برنامج سبوت لايت

يذكر أن الإعلامية شيرين سليمان استضافت في الأسبوع الماضي من برنامجها “سبوت لايت” المذاع على شاشة قناة صدى البلد، الفنانة تارا عماد التى كشفت عن كواليس تصوير مسلسلها الجديد العودة الذي يعرض حاليا على إحدى الفضائيات، وتحدثت تارا عن كواليس الشخصية التي تقدمها فى المسلسل والتى تدعى كيان حيث تجمعها علاقة رومانسية مع آدم الذي يجسده الفنان شريف سلامة