نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أقل من ساعة.. عمرو دياب يتصدر التريند بعد الإعلان عن ألبومه الجديد "مكانك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي "X" بعد أقل من ساعة من إعلانه عن قرب طرح البومه الجديد والذي يحمل اسم "مكانك".

تفاصيل ألبوم "مكانك"

واحتل عمرو دياب مع اسم ألبومه المركز الأول في قائمة الكلمات الأكثر رواجا، ويعد الألبوم مفاجأة لجمهور عمرو دياب مع اقتراب مطلع عام 2024، ويمثل ألبوم "مكانك" عودة للفنان عمرو دياب للالبومات مجددا بعد آخر ألبوماته "يا أنا يا لأ" والذي طرحه عام 2021، وسوف يطرحه قريبا عبر تطبيق "أنغامي" للموسيقى، ويحتوي الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطورا كبيرا في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة الهضبة الذي يعد رائد التجديد الموسيقي في الوطن العربي.

وطرح الفنان عمرو دياب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل برومو دعائي للألبوم ظهر خلاله بلوك جديد خطف الأنظار واعجاب جمهوره.

يذكر أن عمرو دياب تصدر للعام الخامس على التوالي قائمة الفنانين العرب الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

أحدث حفلات عمرو دياب

من ناحية أخرى، يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل كبير الليلة في مهرجان ميدل بيست الرياض والذي يقدم خلاله مجموعه من اغنياته بشكل موسيقي جديد بالتعاون مع أشهر منسقي الموسيقى العالميين، كما يحيي حفلًا في دبي بالإمارات العربية المتحدة، يوم 31 ديسمبر ضمن احتفالات رأس السنة 2024،بينما أحيا الهضبة حفلا غنائيا ساهرا له ليلة أمس السبت 18 نوفمبر، في أرينا دبي، بحضور جماهيري كبير ملأ مقر الحفل، وقدم عمرو خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، منها أغنية يا قمر، التي لم يطرحها حتى الآن، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وألحان عمرو دياب وتوزيع وسام عبد المنعم.

آخر أعمال الفنان عمرو دياب

وكان آخر أعمال الفنان عمرو دياب، هي أغنية «والله أبدًا»، والتي تم طرحها منذ عدة أيام وتصدرت حينها الأغنية تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأغنية من كلمات ولحن عزيز الشافعي بالإضافة إلى أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

