في ذكري وفاته.. ما لا تعرفه عن أحمد راتب

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل علينا اليوم ذكري وفاة الفنان القدير الراحل أحمد راتب والذي وافته المنية في يوم ١٤ ديسمبر عام ٢٠١٦ عن عمر يناهز 67 عامًا، وفي هذا التقرير المُبسط سيرصد دوت الخليج الفني أبرز معلومات عن الراحل أحمد راتب.

الفنان القدير الراحل أحمد راتب

مولده

هو أحمد كمال الدين راتب العقيلي حسنين وُلد أحمد راتب في 23 يناير 1949 بمنطقة السيدة زينب في القاهرة.

حياته الدراسية

ترك دراسته في كلية الهندسة لينضم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، حصل على درجة البكالوريوس في الفنون المسرحية عام 1974.

حياته الزوجية

تزوج في عام 1978 من ابنة خاله فيرا يوسف وأنجب ثلاث فتيات، وهن لمياء ولبني ولميس.

مشواره الفني

بدأ مسيرته التمثيلية في المدرسة وانضم إلى فريق التمثيل في الجامعة، شارك في أكثر من 400 عمل فني بين السينما والدراما والمسرح، قدم نحو 25 مسرحية، آخرها "ابنتي الجميلة" في 2011، شارك في أكثر من 100 مسلسل و46 فيلم سينمائي،أدى أدوارًا في العديد من الأعمال المسرحية، منها "سك على بناتك" و"جحا يحكم المدينة،حاز على جائزة مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن دوره في مسلسل “أم كلثوم”،تعاون مع الفنان عادل إمام في أعمال سينمائية ومسرحية عدة، ظهر في آخر أعماله السينمائية فيلم "نوارة" عام 2015، أخرج مسلسل "الخروج" في شهر رمضان،كان من ضمن مسلسلين في طور الإنتاج هما "الأب الروحي" و"الجماعة 2"،اتسمت أدواره بالفكاهة وحملت رسائل اجتماعية هامة.

وفاته

وافته المنية عام 2015 بعد مسيرة فنية حافلة وترك أثرًا قويًا في عالم التمثيل.