فقدت بصرها وترفض الزواج .. شاهد الإعلان التشويقي لفيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الشركة المنتجة لفيلم “عصابة عظيمة” الإعلان التشويقي الرسمي للفيلم، تمهيدًا لعرضه في دور العرض السينمائي قريبًا، لينافس في شباك التذاكر وسط نجوم السينما خلال الموسم الشتوي.

شاركت الشركة المنتجة لفيلم عصابة عظيمة، الإعلان الترويجي للعمل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث ظهرت من خلاله الفنانة إسعاد يونس، وهي تجسد شخصية امرأة في الخمسينات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ويتسبب ابنها الساذج كريم عفيفي في خسارة منزلها والاستلاء على أموالها.





وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم عصابة عظيمة البوستر الرسمي للفيلم، كما أكدت في بيان رسمي لها أن فيلم عصابة عظيمة، سيطرح في دور العرض اعتبارًا من يناير المقبل، ليشارك رسميا في موسم أفلام رأس السنة الجديدة.

أحداث فيلم عصابة عظيمة



يتناول أحداث الفيلم الجديد، "عصابة عظيمة"، قصة اجتماعية كوميدية، حيث تقوم سيدة كفيفة، أداء إسعاد يونس، بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي. يجد كريم نفسه في مواقف صعبة، بينما تحاول والدته حل المشكلات. الفيلم يضم أيضًا أداءًا لفرح الزاهد بدور زوجة كريم.



أبطال فيلم عصابة عظيمة



فيلم "عصابة عظيمة" يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة كلًا من إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، ويشارك فيه أيضًا عدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.