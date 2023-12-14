طه دسوقي يحتفل بانتهاء تصوير أولى بطولاته المطلقة "حالة خاصة"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان طه دسوقي عن انتهاءء تصوير مسلسل “حالة خاصة”، وذلك عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، مؤكدًا عرض العمل على منصة "واتش أت" قريبًا.

ونشر طه دسوقي صورة من كواليس آخر يوم تصوير عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلق قائلًا: "تمت بحمد الله.. فركش مسلسل (حالة خاصة)، إخراج : عبد العزيز النجار، كتابة: مهاب طارق".

مسلسل "حالة خاصة"

ويعد "حالة خاصة"مكون من 10 حلقات وهو من بطولة طه دسوقي ويعد العمل أول بطولة مطلقة له ويشاركه بطولة المسلسل النجمة غادة عادل،حسن أبو الروس وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، المنتظر عرضه قريبًا، وذلك بعدما عرضت المنصة عددًا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة"، “بالطو”، و"اتزان"، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق"، وغيرها من الأعمال.