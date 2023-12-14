فن ومشاهير

تفاصيل حلقتي "صاحبة السعادة" الاثنين والثلاثاء

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القاهرة - محمد ابراهيم -  


تستضيف الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc" في حلقة الاثنين القادم، الفنانة الشابة مريم الخشت ووالدها الشيف عماد الخشت، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

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يتحدث عماد الخشت وابنته مريم لأول مرة عن اختلاف الأجيال بين الاب وابنته وعلاقة والدها بـ "صاحبة السعادة" وتزاملهم في أثناء الجامعة وعلاقتها بوالدها ونصائحه لها في مجال الفن.

في حلقة الثلاثاء من البرنامج، تستضيف إسعاد يونس مجموعة من أهم الشركات المصرية في حلقة من حلقات "صنع في مصر" والتي يتميز بها البرنامج عن غيره من البرامج بإلقاء الضوء علي المنتجات والشركات المصرية.

من ضيوف الحلقة، شريف الصياد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعه تريدكو الصياد وفيكتور فخري نائب رئيس مجلس إدارة شركه دايس، وجون لوكا رئيس شركة جولد آيرا للذهب، وأحمد سالم المدير التجاري لشركة مدار جروب وأحمد عبدالمعبود متحدثًا عن "بن عبدالمعبود"، ودكتور ماير مجدي متحدثًا عن براند "اشري" لمستحضرات التجميل.

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جدير بالذكر أن حلقات "صنع في مصر" تجد متابعة واسعة من كافه الجمهور الوطني العربي لتميزها في إبراز أهم المنتجات المصرية وإلقاء الضوء على منتجات الشباب.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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