نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصري لـ "دوت الخليج الفني".. بعد فوزه بجائزة أفضل مطرب عربي.. رامي عياش: التاريخ يتحدث عن دور مصر في الموسيقى العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حاز المطرب اللبناني رامي عياش، جائزة أفضل مطرب عربي في مصر، خلال حفل توزيع جوائز “وشوشة” 2023.



وأعرب عياش،عن سعادته البالغة بهذه الجائزة حيث قال في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"،:ممتن للغاية لحصولي على جائزة أفضل مطرب عربي في مصر في حفل توزيع جوائز وشوشة”.



وتابع قائلا “حب مصر خاص جدًا، وتكريمي في هذا الحدث الموسيقي عزيز على قلبي، ويتحدث التاريخ عن دور مصر في الموسيقى العالمية، مما يجعل هذه الجائزة مهمة جدا على مسيرتي الفنية، شكرا مصر شكرا وشوشة”.

في سياق آخر أعلن رامي عياش مؤخرًا عن قرب إصدار أحدث أغنياته التي أطلق عليها “مابنساك”، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير بالانستجرام.