آسر ياسين: عرض "ولاد رزق 3" في 2024.. وأخوض السباق الرمضاني المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان آسر ياسين، عن فيلم "ولاد رزق 3 .. القاضية" حيث قال "بدأنا تصوير الفيلم، وأجسد من خلاله شخصية "الشايب" والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، تمهيدًا لتقديم فيلم منفصل عن الشخصية.

وأوضح في تصريحات صحفية أن الفيلم سيكون جاهزا للعرض في صيف 2024، وقال "أحضر لأكثر من عمل أكشن خلال الفترة المقبلة، وأتمنى أن يقبلني الجمهور في تلك النوعية من الأدوار، وشرطي دائمًا هو التنوع بين السينما والدراما التلفزيونية.



وأضاف: "حاولت قبل سنوات تغيير وتجربة العمل مع مخرجين مختلفين، لاكتساب خبرات ومهارات، وللتعرف على مدارس مختلفة، لكني أرفض بشدة تكرار نفسي".



كما كشف عن مشاركته في موسم رمضان 2024، مؤكدا أنه يجهز لمسلسل جديد لم يستقر على اسمه، كما انتهى مؤخرًا من تصوير مسلسل "من قتل نادية"، إخراج السدير مسعود، وتم الاستقرار على عرض المسلسل في يناير المقبل، وهو ينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة وتدور أحداثه في 8 حلقات.