بهذه الطريقة.. هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلاد زوجها

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة هاجر أحمد، بعيد ميلاد زوجها رجل الاعمال أحمد الحداد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





رسالة هاجر أحمد لزوجها في عيد ميلاده





وشاركت هاجر صورة برفقة زوجها أثناء تأديتهما لمناسك العمرة في الحرم المكي، وعلقت عليها قائلة: "لبيك اللهم لبيك ‎الحمد لله الذي ابلغنامكة وهواء مكة وطاب اللقاء".





وتابعت: ‎النهاردة اول يوم في السنة الجديدة لزوجي "احمد" ‎تمت في بيت ربنا يارب يجعل عمرك كله ببركة ورزق اليوم ده ويديم الخيروالبركة والرزق والكرم عليك عقبال مليون سنة حبيبي في طاعة ربنا باذن الله".





وأضافت: "‎كل عام وانت إلى الله اقرب واكرم دائمًا وابدًا فخورة بيك وبحبك".

أعمال هاجر أحمد





ويعرض لهاجر أحمد في السينمات فيلم بلوموندو بطولة الفنان حسن الرداد.





أحداث فيلم بلوموندو

وتدور أحداث فيلم "بلوموندو" حول معاناة الشباب في حياتهم بعد الزواج، التي تجعل لديهم الرغبة في العودة إلى حياة العزوبية مرة أخرى.





أبطال فيلم بلوموندو

والفيلم بطولة النجم حسن الرداد، وعدد من النجوم أبرزهم هاجر أحمد، إنجي وجدان، رحاب الجمل، سماء إبراهيم، محمد محمود ومن تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج ياسر سامي.





آخر أعمال الفنانه هاجر أحمد





وكانت هاجر أحمد قد شاركت في فيلم "زومبي "بطولة النجم علي ربيع، وبمشاركة عدد من النجوم أبرزهم كريم عفيفي، عمرو عبدالجليل،محمد أوتاكا، سامي مغاوري، ويزو، عارفة عبدالرسول، حمدي الميرغني، علاء مرسي، محمد محمود، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد،وإنتاج كريم السبكي، ومحمد أحمد السبكي، وإخراج عمرو صلاح والذي سبق طرحه لأول مرة في مايو 2022.