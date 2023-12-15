الليلة.. أصالة وأحلام تجتمعان في حفل غنائي ضخم بدبي

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد كلًا من النجمة أصالة وأحلام، الليلة، لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.





أصالة توجه رسالة لـ أحلام

وكانت قد أعربت أصالة، عن سعادتها الكبيرة للقاء النجمة أحلام، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “إكس”،حيث كتبت تغريدة قالت فيها: "على الصحبة والمحبة وفي أجمل بلد، سنلتقي أنتِ وأنا، وإن شاء الله بتكون من أحلى الليالي أختي الغاليةأحلامي الطيّبة".





أسعار تذاكر الحفل

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة حيث تأتي الفئة الاولى بمبلغ 982 درهما أما الفئة الثانية فتبلغ سعرها841 درهماوالفئة الثالثة تبلغ قيمتها 701 درهما أما الفئة الرابعة فتصل سعرها إلى 491 درهما والفئة الخامسة تبلغ قيمتها مبلغ 336 دهما والفئةالسادسة تصل إلى 238 درهما ووالفئة السابعة بـ166 درهما والفئة الثامنية بـ138 درهما أما الفئة التاسعة والأخيرة فتصل سعرها إلى110 درهما.





آخر أعمال أصاله الغنائية

يذكر أن المطربة أصالة، قد طرحت مؤخرًا الجزء الأول من ألبومها الجديد لحقت نفسي بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ونشرتأصالة أول 6 أغانٍ من ألبوم لحقت نفسي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: فوق، مارس إبريل، الأخبار الحلوة، لمابنتجاهل، مانجا، رجل مثالي".





وجاءت أغنية فوووق كلمات عمر عبده على وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر وأغنية لما بنتجاهل كلمات محمود كلازا وألحان كريمنيازي ومن توزيع طارق عبد الجابر أغنية الأخبار الحلوة من كلمات محمود سليم وألحان كريم أحمد ومن توزيع كريم أسامة، أما أغنيةمانجا من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال ومن توزيع توما وأغنية مارس إبريل من كلمات عليم وألحان نور عز ومن توزيعأحمد مغربي وأغنية رجل مثالي من كلمات أحمد إبراهيم وألحان كريم نيازي ومن توزيع كريم أسامة.









آخر أعمال أحلام





طرحت المطربة أحلام آخر أعمالها الغنائية، وهي تتر مسلسل مجاريح عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وجميع النمصات الاستماع فيالوطن العربي، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، والأغنية من كلمات عبد اللطيف البناي، وألحان ناصر الصالح، توزيع هشام السكران، وتوزيعوتريات تامر غنيم.